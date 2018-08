FIFA 19 - Erste Szenen aus dem Survival-Modus aufgetaucht

EA Sports überarbeitet in FIFA 19 den Anstoß-Modus und fügt einige Fun-Modi hinzu, etwas den No Rules-Modus, in dem Fouls, Karten und Abseits deaktiviert sind. Eine andere Spielart ist der Survival-Modus, in dem ihr mit 11 gegen 11 Spielern anfangt und für jedes geschossene Tor einen eure Kicker verliert. Gewonnen hat, wer am Ende die meisten Tore geschossen hat.

Erste Spielszenen: Im Netz ist jetzt ein erstes Gameplay-Video vom Survival-Modus auf der Videoplattform Youtube aufgetaucht. Es zeigt ein Match zwischen Juventus Turin und Paris St. Germain.

Survival-Modus nicht von Battle Royale inspiriert

Laut Creative Director Matt Prior hat der Survival-Modus übrigens nichts mit dem aktuell beliebten Battle Royale-Konzept wie in Fortnite oder PUBG zu tun, sondern wurde von einem ähnlichen Modus aus dem 2012 erschienenen FIFA Street inspiriert.

FIFA 19 erscheint am 28. September für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Wer mehr zum Spiel erfahren will, liest am besten unsere beiden Preview, in welchen wir zum einen die Gameplay-Änderungen von FIFA 19 erläutern und zum anderen auf die Änderungen beim Anstoß-Modus und bei FIFA Ultimate Team eingehen.

