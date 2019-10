FIFA 20 - Neues Update kümmert sich endlich um den Karriere-Modus

Mit dem Title Update 4 bringt EA Sports den nächsten heißersehnten nächsten Patch für FIFA 20 an den Start, der sich um etliche Probleme und Bugs des Spiels kümmern soll. Auf dem PC ist das Update bereits live gegangen, die PS4- und Xbox One-Versionen sollen in den nächsten Tagen folgen.

Title Update 4 nimmt sich einigen der meistkritisierten Probleme des Fußballspiels an. Die wichtigsten zählen wir nachfolgend auf. Sämtliche Änderungen könnt ihr im entsprechenden Changelog nachlesen.

Das ist wohl die am meisten erwartete Verbesserung. Mit dem Title Update 4 sollen viele nervige Probleme des Karriere-Modus der Vergangenheit angehören, darunter:

schwache Aufstellungen von Top-Teams

gefeuerte Manager selbst bei guten Ergebnissen

sinnlose Fragen während Pressekonferenzen

fehlerhafte Qualifikation für Champions League und Europa League

Bugs bei Transfers etc.

Das neue Update soll unter anderem den Fitness-Bug in FUT beheben, der dafür sorgte, dass Spieler trotz gesunkenem Fitnesswert auf ihrer Karte mit voller Fitness in ein Match starteten. Außerdem gibt es Änderungen an:

wöchentlichen Scores bei den Division Rivals und Squad Battles

Reward-Darstellungen

FIFA 20 - Screenshots ansehen

Auch der Volta-Modus wird vom Update "bedacht". Hier sollen hauptsächlich diverse visuelle Fehler und Stabilitätsprobleme ausgebügelt werden.

Weitere Verbesserungen

Keine falschen Abseitsentscheidungen mehr

schwerere "Legendär"-Schwierigkeitstufe

angepasste Skill-Moves

realistischer agierende Torhüter

uvm.

Ob und wie stark diese Änderungen spürbar sind und sich auch aufs Spiel auswirken, bleibt natürlich abzuwarten. Es sieht aber ganz so aus, als würde insbesondere der Karriere-Modus jetzt endlich gefixt.

FIFA 20 ist für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erhältlich.