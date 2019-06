FIFA 20 - Elfmeter und Freistöße werden grundlegend verändert

EA hat es sich offensichtlich auf die Fahne geschrieben in FIFA 20 einige Dinge im Vergleich zum Vorgänger zu verändern. Und diesmal geht es nicht um Kleinigkeiten, sondern unter anderem mit einem Comeback des FIFA Street-Modus Volta Football um ein Feature, dass sich Fans schon lange gewünscht hatten. Doch auch was das Gameplay anbelangt, gibt es interessante Neuerungen. So auch bei den Standardsituationen.

Das ändert sich in FIFA 20 bei Elfmetern und Freistößen

Während eines EA Play-Livestreams haben die Entwickler einen ersten Blick auf die neue Ausführung von Elfmetern und Freistößen gegeben. Diese kommen nun mit einer Zielhilfe in Form eines Kreises, der genau anzeigt, in welche Richtung der Schuss geht.

So sieht in die Ausführung eines Elfmeters aus:

Und hier ein Blick auf die neuen Freistöße:

In FIFA 19 musste bei der Ausführung von Freistößen noch ein Kameraschwenk zur Zielhilfe herhalten, während wir im kommenden Ableger der Fußballsimulation eine fixe Ansicht haben.

Doch es gibt noch eine weitere Neuerung: Ihr könnt dem Ball jetzt mit dem rechten Analog-Stick Spin verleihen, was durch die Linie im Zielkreis sichtbar wird. So bestimmt ihr die Flugbahn und habt die Wahl aus einem seitlichen Spin, Top Spin, keinem Spin oder aus einer Kombination aus Side-und Top Spin.

Auf diese Weise könnt ihr den Ball über die Köpfe der gegnerischen Mauer hinweg oder um sie herum schießen. Cristiano Ronaldos berühmten Knuckle Shot könnt ihr ebenfalls ausführen.

FIFA 20 erscheint am 27. September 2019 für PS4, XBox One, Nintendo Switch und PC.

Wie gefällt euch die neue Ausführung der Elfer und Freistöße?