FIFA 20 bringt FIFA Street zurück: EA enthüllt Volta Football-Modus

UPDATE:

Tja, das ging schnell. Noch vor der offiziellen Gameplay-Enthüllung von FIFA 20 hat EA einen neuen Spielmodus enthüllt, der vor allem FIFA Street-Fans und Freunde des Hallenmodus zufrieden stellen dürfte.

Mit Volta Football kehrt ein von Fans heißersehntes Feature zurück, dass sich, wie ihr unten nachlesen könnt, schon in den letzten Tagen abzeichnete.

Folgende Spielmodi sind möglich:

3-gegen-3 (ohne Torwart)

4-gegen-4

4-gegen-4 (ohne Torwart)

5-gegen-5

Professionelles Futsal

Der erste Trailer zu Volta Football zeigt verschiedene Umgebungen, in denen wir bolzen dürfen. Mal sind wir im Käfig unterwegs, mal auf einem Dach. Offenbar sollen wir die halbe Welt bereisen können.

Neues FIFA Street-Feature kommt mit Story-Modus

Wer will, darf sich in Volta Football einen Avatar erstellen, das Geschlecht auswälen und mit Tattoos sowie Kleidung individualisieren. Im Anschluss können wir sogar einen Story-Modus spielen und unser eigenes Squad aufbauen, mit dem wir dann in der Volda League auf den Putz hauen.

ORIGINALMELDUNG:

Heute Abend startet EA eine Reihe von Livestreams, in denen kommende Spiele des Publishers näher vorgestellt werden sollen. Auch FIFA 20 gehört zu diesen Titel, wobei die nächste Ausgabe der jährlichen Fußballsimulation schon vor ein paar Tagen offiziell enthüllt wurde.

FIFA 20 hat einen Releasetermin, im September geht's los

Nun hat EA vorab einen zweiten Teaser zu FIFA 20 veröffentlicht, der abermals mit einem kurzen Clip daherkommt - und gleich einmal den fertigen Releasetermin für das Spiel enthüllt.

FIFA 20 erscheint am 27. September 2019 für PS4, Xbox One und PC. Und vermutlich auch für die Nintendo Switch.

The stadium is anywhere. Full #FIFA20 reveal tomorrow at 3pm UK ? Subscribe to EA SPORTS FIFA on YouTube to see it first: https://t.co/RRsUn909Wu pic.twitter.com/twTKgLv95N — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 7, 2019

Damit hätten wir schon eine wichtige Frage geklärt, die Fans bei der heutigen Enthüllung von FIFA 20 unter den Fingernägeln brennen dürfte. Aber es gibt noch eine ganz andere Sache, die Fußballfans heute Abend von EA erwarten.

FIFA 20 - Neuer FIFA Street-Modus wird immer wahrscheinlicher

Die Community scheint sich nämlich ziemlich sicher zu sein, dass EA heute Abend einen FIFA Street-Modus für FIFA 20 enthüllt und im Detail vorstellt.

Kommt der Hallenmodus? Anhaltspunkte dafür gibt es laut FIFA-Fans nämlich gleich mehrere. Ganz oben auf der Liste steht hier das mysteriöse V-Symbol, dass im ersten FIFA 20-Teaser auftauchte. Das soll für "The Vault" stehen und eine Sammlung an verschiedenen Spielmodi umschreiben.

Einer dieser Modi soll ein Fünf-gegen-Fünf-Modus sein, der entweder auf kleinem Feld oder tatsächlich auf der Straße stattfindet. Das offizielle Motto von FIFA 20 scheint hier ebenfalls einen Hinweis zu liefern: "The stadium is anywhere." also "Das Stadion ist überall."

Auch das kleine, gelbe Fußballfeld aus dem ersten Teaser wird als Kleinfeld interpretiert, wobei die Farbe Gelb für "Skill Shack" steht, einen der fünf The Vault-Modi. Die Farbe Blau soll hingegen für Pro Clubs stehen.

FIFA 20 soll wieder Spaß machen: Demnach soll es wohl das selbsterklärte Ziel von FIFA 20 sein, den "Spaß" wieder zurückzubringen, nachdem sich EA mit der Reihe zuletzt auf seriösen eSport konzentriert hat.

Schon in FIFA 19 gab es eine Szene aus dem Story-Modus The Journey, in der wir ein kurzen FIFA Street-Match absolvieren durften. Möglicherweise war das also ein kleiner Vorgeschmack auf die neuen Features von FIFA 20.

FIFA 20 wird heute Abend enthüllt

Die Enthüllung mit allen Details zu FIFA soll heute Abend um 20 Uhr deutscher Zeit erfolgen. Wie ihr den E3-Livestream von EA live mitverfolgen könnt, erfahrt ihr bei unserer Übersicht zu EA Play.

FIFA 20 erscheint am 27. September 2019.