FIFA 20 - Die neuen Features im Karrieremodus

Nachdem wir euch zuletzt die Neuerungen in FIFA Ultimate Team vorgestellt haben, hat EA jetzt die neuen Features des Karrieremodus in FIFA 20 veröffentlicht, die für noch mehr Spieltiefe und Authentizität sorgen sollen.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Anpassungsoptionen: Im neuen Ableger der Fußball-Simulation wird es bei der Erstellung des Managers noch mehr Raum zur Individualisierung geben. So könnt ihr den Körper-und Hauttyp sowie die Kleidung und Frisuren verändern. Auch weibliche Manager könnt ihr jetzt erstellen.

Im neuen Ableger der Fußball-Simulation wird es bei der Erstellung des Managers noch mehr Raum zur Individualisierung geben. So könnt ihr den Körper-und Hauttyp sowie die Kleidung und Frisuren verändern. Auch weibliche Manager könnt ihr jetzt erstellen. Pressekonferenzen: Die Moral und Leistung der Spieler eurer Mannschaft könnt ihr fortan durch PKs, Team-Rotationen und Chats beeinflussen.

Die Moral und Leistung der Spieler eurer Mannschaft könnt ihr fortan durch PKs, Team-Rotationen und Chats beeinflussen. Ligen-Branding: Die Benutzeroberfläche passt sich jetzt dynamisch eurer Karriere-Liga an.

Die Benutzeroberfläche passt sich jetzt dynamisch eurer Karriere-Liga an. Spielerpotential: Der Gesamtwert eines Spielers wird in FIFA 20 durch ein dynamisches Spielerpotential beeinflusst. Je besser der Kicker auf dem Rasen, je höher steigt sein Potential.

Der Gesamtwert eines Spielers wird in FIFA 20 durch ein dynamisches Spielerpotential beeinflusst. Je besser der Kicker auf dem Rasen, je höher steigt sein Potential. Karrieremomente: Der Newsfeed zeigt euch mit Bildern die besten Momente aus eurer Karriere.

Die komplette Feature-Liste inklusive ausgebesserter Fehler findet ihr auf der offiziellen Seite von EA Sports.

FIFA 20 erscheint voraussichtlich am 27. September für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Bereits wenige Wochen vorher könnt ihr in einer Demo den neuen Ableger der Fußball-Simulation testen. Hier findet ihr alle Teams, die bereits für die Demo bestätigt wurden.

Wie gefallen euch die Neuerungen am Karrieremodus und was fehlt?