FIFA 20 Demo - Diese 6 Teams sind bereits bestätigt

Je näher der Release-Termin für FIFA 20 rückt, desto mehr freuen sich Fans des virtuellen Fußballs auf die Demo zum diesjährigen Serienableger von EA Sports. Viele Details zur Probeversion liegen allerdings noch im Dunkeln, zum Beispiel der Release, der sich anhand von ein paar Hinweisen aber zumindest eingrenzen lässt.

FIFA 20 Demo-Release

Wann könnt die Demo erscheinen?

Auch bei den in der Demo vorhandenen Modi lässt sich nur spekulieren - etwa darüber, dass Ausschnitt des Volta-Modus enthalten ist - aber immerhin gibt es bei den enthaltenen Teams schon ein wenig Licht im Dunkel. Denn laut der Seite fifauteam.com gibt es bereits 6 bestätigte Demo-Teams

Die 6 bestätigten Teams der FIFA 20-Beta

Atlético Madrid

Borussia Dortmund

FC Liverpool

Manchester City

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Noch keine finale Liste: Da es sich bislang "nur" um sechs Teams handelt und Zahl der spielbaren Mannschaften in den FIFA-Demos der letzten Jahre stets höher war, gehen wir davon aus, dass es noch weitere Mannschaften in der Demo geben wird. Diese werden wir ergänzen, sobald sie offiziell sind.

Bayern München und Juventus Turin nicht dabei: Der deutsche Rekordmeister und die "alte Dame" Juve waren in den letzten Jahren Stammgäste in den FIFA-Demos. In diesen Jahren ist das allerdings anders, denn beide Teams sind zu Pro Evolution Soccer "gewechselt".

Wechsel bei den Fußball-Konkurrenten

FIFA 20 erscheint am 27. September für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC.