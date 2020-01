Das FIFA 20 Team of the Year steht & diese Spieler sind dabei

Die Stimmen der Fans wurden ausgezählt und EA Sports hat das Team of the Year aus FIFA 20 bekanntgegeben. Ohne euch länger auf die Folter zu spannen, das sind die elf besten Spieler des Jahres:

Tor

Alisson Becker (Liverpool)

Abwehr

Andrew Robertson (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Matthijs de Ligt (Juve)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Mittelfeld

Frenkie de Jong (Barcelona)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Sturm

Kylian Mbappé (Paris)

Sadio Mané (Liverpool)

Lionel Messi (Barcelona)

Damit steht auch fest, dass es Cristiano Ronaldo in diesem Jahr nicht unter die 11 besten Spieler geschafft hat.

Liverpooler-Dominanz: Wenig verwunderlich ist hingegen das Abschneiden des FC Liverpool. Das Team rund um Coach Klopp ist gleich mit fünf Spielern im TOTY vertreten, was nach dem Gewinn der Champions League und einer beeindruckenden Hinrunde in der Premier League aber nicht weiter verwundert.

Der 12. Mann: Vervollständigt wird das Team of the Year von einem weiteren Spieler, für den ihr ab sofort abstimmen könnt.

TOTY-Items und neue Ratings

Wie in jedem Jahr sind die TOTY-Karten der Spieler für kurze Zeit in den Packs des FIFA Ultimate Team verfügbar. Samt neuem Rating sollen sie laut EA Sports noch in dieser Woche in FIFA 20 erscheinen. Weitere Informationen werden seitens der Entwickler in Kürze bekanntgegeben. Nach Veröffentlichung werden wir die News dementsprechend aktualisieren.

Wer hätte noch einen Platz im TOTY verdient?