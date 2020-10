FIFA 21 - Veraltete Kommentator-Sprüche sagen, HSV sei nie abgestiegen

Jedes Jahr aufs Neue liefert EA Sports einen FIFA-Ableger, der den Weltsport Fußball in seiner aktuellsten Version abbilden soll. Ja, nicht immer gibt es große Gameplay-Neuerungen zu finden, doch in Sachen Superstars und Kader ist alles auf den Status quo gemünzt. Doof ist dann aber, wenn zwar die Lizenzen stimmen, und trotzdem durchscheint, das gewisse Elemente der Vorgänger nicht angerührt wurden. So ergeht es jetzt auch FIFA 21.

FIFA 21 - Aktuelle Lizenzen, veraltete Kommentatoren

Wie uns FIFA-Fan BrauerAtZe auf Twitter wissen lässt, scheint FIFA 21 hinsichtlich der eingesprochenen Dialoge der beiden Kommentatoren Frank Buschmann und Wolff Fuss alles andere als aktuell zu sein. Ohne aber viel vorweg zu nehmen, hier ist der entlarvende Gameplay-Clip der PS4-Version von FIFA 21, den BrauerAtZe geteilt hat:

Ja, das Bundesliga-Urgestein HSV: Der Hamburger Kultverein hat zwar schon bessere Tage gesehen, aber immerhin blieb dem Verein der demütigende Abstieg in die zweite Bundesliga erspart. Als einziges Bundesliga-Team war der HSV immer schon erstklassig. Zumindest bis zur Saison 2017/18, als der HSV dann doch auf Platz 17 landete und sich nach 55 Jahren aus der ersten Liga verabschieden musste.

In FIFA 21 scheint die HSV-Welt aber noch in Ordnung. Oder wurden hier nur die Audio Files der Fußballsimulation seit Jahren nicht mehr angefasst? Hat EA Sports etwa einfach alte Inhalte (offenbar mehrfach) übertragen, ohne sie auf Aktualität zu prüfen?

Ein Rätsel, auf das Frank Buschmann selbst wohl die Antwort hat. Nur so recht aussprechen will er sie in seiner Antwort auf das Gameplay-Video nicht:

Wie "neu" ist FIFA 21 eigentlich noch?

Diese etwas unangenehme Reise in die Vergangenheit folgt auf die Details zur Switch-Version von FIFA 21, die dieselben "Gameplay-Innovationen" von FIFA 20 (eigentlich sogar FIFA 19) bietet. Und das auch noch "ohne entscheidende Verbesserungen". Doch hier handelt es sich um die PS4-Version, die tatsächlich einen vollwertigen Release darstellen soll.

In unserem GamePro-Test hat Kollege Dennis aber bereits festgestellt, dass neues Spiel und Update hier nah beieinander liegen:

Sind euch ähnliche Anachronismen aufgefallen? Wie aktuell fühlt sich FIFA 21 für euch an?