FIFA 23 bekommt in der nächsten Woche eine neue Liga mit 12 Teams spendiert

FIFA bekommt nächste Woche eine neue Liga spendiert.

Bevor es in wenigen Wochen bereits mit ersten Infos zu EA Sports FC – ihr erinnert euch, EA hat die FIFA-Rechte verloren und seine Reihe umbenannt – losgeht, fügt EA Sports der aktuellen Fußball-Simulation noch weitere Inhalte hinzu. Wie der Entwickler jetzt bekanntgab, wird in der kommenden Woche eine neue Liga mit zwölf Teams in FIFA 23 ergänzt.

Welche Liga kommt neu in FIFA 23? Neu ins Spiel schafft es in der kommenden Woche, genauer am 15. März, die US-amerikanische NWSL, die National Women's Soccer League samt allen Spielerinnen.

Mehr Frauenfußball für FIFA 23

EA Sports ist seit 2016 bemüht, mehr Frauenfußball in die Reihe zu integrieren, was allerdings bislang aufgrund des Mangels an Ligen noch recht schleppend verläuft.

Welchen Frauen-Ligen gibt es? Aktuell befinden sich lediglich die englische Barclays WSL, die französische D1 Arkema und jetzt neu die amerikanische NWSL neben 17 Frauen-Nationalteams im Spiel. Die deutsche Frauen-Bundesliga hat es bislang nicht ins Spiel geschafft, was auch Kollegin Annika sehr schade findet:

In diesen Modi ist die NWSL spielbar: Die amerikanische Profi-Frauenliga könnt ihr in den Kick Off-Modi, dem Turnier-Modus als auch den Online-Seasons und auch in Freundschaftsspielen auswählen. Laut EA wird sogar eine auf die Liga zugeschnittene TV-Übertragung aktiv, sollten zwei Teams aus der NWSL gegeneinander spielen.

Champions League der Frauen neu im Spiel

Wie zudem aus dem neuen EA-Blockpost hervorgeht, wird die UEFA Women's Champions League in die Kick Off- und Turnier-Modi integriert. Um das Teilnehmerfeld zu erweitern, werden die Teams von Real Madrid, Vfl Wolfsburg, Juventus und Eintracht Frankfurt ergänzt.

Wie sollte eurer Meinung nach EA im kommenden Ableger den Frauenfußball weiter ausbauen und verbessern?