FIFA 23: Team of the Year mit Bundesliga-Star, aber nicht vom FC Bayern

Es ist mittlerweile schon eine Tradition, dass Electronic Arts kurz nach Jahreswechsel das Team of the Year – oder kurz TOTY – für das jeweils aktuelle FIFA-Spiel veröffentlicht. Dieses wird zuvor von den Fans aus mehreren Nominierten gewählt. Im aktuellen Jahrgang waren das knapp 100 Kicker, bei denen allerdings einige namhafte fehlten, darunter etwa Cristiano Ronaldo oder Manuel Neuer.

Nichtsdestotrotz setzt sich die TOTY-Elf von FIFA 23 wieder aus etlichen Spitzenkickern der namhaftesten Clubs des europäischen Fußballs zusammen, darunter Paris St. Germain, Manchester City oder AC Mailand.

Das ist das Team of the Year von FIFA 23

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Achraf Hakimi (Paris St. Germain)

Éder Militão (Real Madrid)

Theo Hernández (AC Mailand)

Virgil van Dijk (FC Liverpool)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Luka Modric (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Kylian Mbappé (Paris St. Germain)

Lionel Messi (Paris St. Germain)

Außerdem wird nachgelagert in FIFA Ultimate Team noch über den sogenannten "zwölften Mann" abgestimmt. Zur Wahl stehen hier Erling Haaland (Manchester City), Federico Valverde (Real Madrid) und João Cancelo (Manchester City), das Voting startet am 23. Januar.

2:21 FIFA 23 Reveal-Trailer zeigt Hypermotion2, Frauen-Vereinsfußball, Crossplay und mehr

Der spanische Rekordmeister stellt mit insgesamt vier Spielern also die meisten Kicker für das TOTY, allerdings ist auch die Bundesliga vertreten. Denn auch Jude Bellingham wurde in die Elf gewählt, der seit geraumer Zeit bei Borussia Dortmund Top-Leistungen zeigt und deswegen schon von vielen anderen Clubs umworben wird. Der FC Bayern München ist dagegen dieses Mal nicht dabei, im letzten Jahr hatte es noch Robert Lewandowski (mittlerweile beim FC Barcelona) ins Team of the Year geschafft.

TOTY-Icons schon bald: Außerdem gab EA bekannt, dass einige Ultimate Team Icons neue TOTY Icon-Items bekommen werden. Das betrifft insgesamt 14 Spieler, darunter Andrea Pirlo, Gerd Müller, Ronaldinho und Javier Zanetti. Die neuen Icons werden ab dem 20. Januar, also diesem Freitag, verfügbar sein.

FIFA 23 ist das letzte FIFA von EA

FIFA 23 ist seit Ende September 2022 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, den PC und die Switch erhältlich. In unserem GamePro-Test zu FIFA 23 könnt ihr nachlesen, wie uns der Titel gefallen hat, so oder so markiert der Titel aber eine Zäser. Denn es ist das letzte Fußballspiel von EA mit der entsprechenden Lizenz. In diesem Jahr erscheint erstmals ein Serienteil mit dem neuen Namen, der EA Sports FC lautet.

Was haltet ihr vom TOTY 2023?