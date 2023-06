Clive würde auch genauer in die Einstellungen von Final Fantasy 16 luschern. Ganz bestimmt.

Final Fantasy 16 macht sehr viel richtig. Die flotten Kämpfe fühlen sich schön wuchtig an und auch die Bedienung geht locker flockig von der Hand. Nicht ohne Grund hat sich der Titel im GamePro-Test seine hohe Wertung verdient.

Gänzlich perfekt ist der Ausflug ins mittelalterliche Valisthea aber nicht. An der Technik hapert es ein wenig und auch bei der Darstellung von HDR kann nachgeholfen werden. Auch eine freie Tastenbelegung fehlt leider. Wir verraten, wie ihr trotzdem das Meiste aus den Einstellungen rausholen könnt.

Die Wahl des optimalen Bildmodus

Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, die mit zig Bildmodi daherkommen, gibt sich Final Fantasy 16 bescheiden. Wir haben lediglich die Wahl zwischen zwei Bildmodi, die sich folgendermaßen unterscheiden:

Grafik

stabile 30 fps mit vereinzelten Framedrops in besonders aufwendigen Szenen

dynamische Auflösung von 1080p bis 1440p (skaliert auf 4K)

stark auffällige Bewegungsunschärfe

störende Farbsäume um Charaktere herum (sogenanntes Ghosting)

Bildfrequenz

maximal 60 fps, wird selten während der Erkundung erreicht und schwankt stark

häufig konstante 60 fps in Kämpfen und damit eine niedrigere Eingabelatenz

dynamische Auflösung von 720p bis 1080p (skaliert auf 1440p)

permanent sehr unscharf

Bewegungsunschärfe und Ghosting sind weniger offensichtlich

Eine klare Empfehlung ist kaum abzugeben, da der Grafikmodus zwar mit seiner gleichmäßigen Taktung ausgegebener Frames sehr angenehm zu spielen sein sollte, die Option hat aber auch einen gravierenden Nachteil.

Der Verwischeffekt der Bewegungsunschärfe ist nämlich übertrieben hoch und kann daher extrem stören. Eine Möglichkeit zur Reduktion gibt es jedoch nicht, erst mit kommenden Patches soll eine Einstellungsmöglichkeit zur Deaktivierung folgen:

Final Fantasy 16 Bekommt nun doch Day 1-Patch, Motion Blur-Option dann später von Dennis Michel

Im Bildfrequenzmodus nervt hingegen die ständig wackelige Bildwiederholrate, die aber immerhin in den Kämpfen häufig 60 fps erzielt. Dann wird die Auflösung des Action-RPGs auf ein Minimum von 720p gesenkt, das fällt aufgrund der bildschirmfüllenden Partikeleffekte jedoch zum Glück kaum auf.

Zusammengefasst gilt die Faustregel: Vertragt ihr die Bewegungsunschärfe im Grafikmodus, dann könnt ihr diesen auch ruhig wählen, um das konstanteste Spielgefühl zu erhalten. Der Bildfrequenzmodus ist hingegen die bessere Alternative, wenn die Bewegungsunschärfe bei euch Unbehagen auslöst oder ihr in den Kämpfen schneller reagieren wollt.

Mehr zu den Grafikmodi könnt ihr hier in unserer ausführlichen Analyse erfahren:

Final Fantasy 16: Das steckt hinter der schwachen Performance von Chris Werian

Die korrekten HDR-Einstellungen

Für etwas Verwirrung sorgte bei Fans die HDR-Präsentation von Final Fantasy 16. Eigentlich sollte der erweiterte Dynamikumfang für kontrastreiche Farben sorgen, an vielen Stellen wirkt das Rollenspiel aber wie ausgebleicht.

Zudem überstrahlen glänzende Bildbereiche wie die Sonne oder reflektierende Rüstungen ihre Umgebung:

Irgendwo dort sollte eine Sonne sein, sie "clippt" aufgrund falscher Helligkeitswerte aber in den gleichhellen Hintergrund. (Bildquelle: GamingTech / Youtube)

Mehrere Quellen, darunter HDR Gamer, berichten davon, dass Final Fantasy 16 die Systemeinstellungen der PS5 zu hoch ausliest. Verwendet ihr also HGiG (ein Richtwert für HDR in Spielen) in den Tone Mapping-Einstellungen eures Fernsehers, müsst ihr diese extra für Final Fantasy anpassen.

Wie die Kalibrierung funktioniert, haben wir hier zusammengetragen:

Hört nicht auf eure PS4 und PS5: So stellt ihr HDR richtig ein von Chris Werian

Für Final Fantasy 16 mit HGiG empfiehlt der HDR-fokussierte Youtube-Kanal GamingTech folgende Werte, die ihr anhand der Spitzenhelligkeit eures Fernsehers festlegen müsst.

Geht dabei in den ersten beiden Kalibrierungsbildschirmen zuerst auf den niedrigsten Wert und steigert diesen dann anhand der Klickanzahl mit dem Steuerkreuz:

800 nits (zum Beispiel LG CX): 11 Klicks

(zum Beispiel LG CX): 1000 nits (zum Beispiel LG G2, Samsung S95B): 13 Klicks

(zum Beispiel LG G2, Samsung S95B): 1400 nits (zum Beispiel LG G3, Samsung S95C): 16 Klicks

Der dritte Bildschirm wird wie gehabt auf dem niedrigsten Wert belassen und im Spiel dann eine Helligkeit von maximal 5 eingestellt. Mit diesen Einstellungen ist die Präsentation mit HGiG deutlich besser, weil näher an der tatsächlichen Spitzenhelligkeit eures Fernsehers.

Es gibt allerdings auch noch eine weitere Variante, die den Look des Spiels deutlich ändert: Schaltet in den HDR-Einstellungen Dynamic Tone Mapping an und senkt den Helligkeitswert des Spiels auf 2.

Dann erstrahlt Final Fantasy 16 viel farbenfroher und nicht mehr so blass, ein wenig geht damit aber auch der kernige, geerdete Style verloren, der von den Entwickler*innen angestrebt wird.

Farben haben mit Dynamic Tone Mapping auf LG-Fernsehern in Final Fantasy 16 mehr 'Pop', ob das die Entwickler*innen so gewollt hätten, sei aber dahingestellt. (Bildquelle: GamingTech / Youtube)

Tastenbelegung ändern zu Dark Souls oder God of War

Final Fantasy 16 verstaut seine zahlreichen Kampfaktionen clever auf dem DualSense-Gamepad und fühlt sich daher nie sperrig an. Wobei, eine Sache wäre dann doch noch... Bekanntlich sind wir Menschen ja Gewohnheitstiere, von daher: Wieso nur liegt Ausweichen standardmäßig auf R1 und nicht auf Kreis!?

Wollt ihr die klassische Souls-Steuerung, bei der Ausweichen auf Kreis liegt, dann könnt ihr im Optionsmenü von Final Fantasy 16 lediglich das Steuerungsschema auf Typ 2 ändern.

Final Fantasy 16 spielt sich anfangs etwas ungewohnt, da das Steuerungsschema ein ganzes Stückchen anders als bei vielen Action-RPGs ist.

Dann liegen aber auch die Esper-Fähigkeiten auf Viereck, der Esper-Wechsel auf Dreieck und die Esper-Kraft auf L2, ihr müsst euch also umstellen, wenn ihr das Spiel schon einige Stunden gezockt habt.

Es bleibt aber noch eine weitere Option: Ihr könnt im Systemmenü der PS5 (unter Barrierefreiheit > Controller > Benutzerdefinierte Tastenbelegungen für DualSense Wireless-Controller) R1 mit Kreis tauschen.

Dann müsst ihr euch aber darauf einstellen, in Kämpfen während des "filmischen Ausweichens" Kreis statt der angezeigten R1-Taste zu drücken sowie Menüs über R1 zu beenden und nicht mit Kreis.

Jop, ganz schön knifflig, eine Möglichkeit die Tastenbelegung im Spiel selbst frei anzupassen gibt es aber leider nicht.

Wenige Optionen, hoffentlich kommen da noch mehr

Wie auch in unserer Tech-Analyse bereits erwähnt, gibt Final Fantasy 16 eigentlich mehr her als die klägliche Einstellungsvielfalt, mit der es ausgeliefert wurde.

Unter anderem könnte eine 120 Hertz-Unterstützung im Verbund mit variablen Bildfrequenzen (VRR) den Bildfrequenzmodus aufwerten, indem Ruckler kaschiert werden.

Und dann wären da noch ein paar Anpassungen bei der Steuerung. Wieso können wir zum Beispiel nicht einfach umstellen, dass unser Chocobo bei einmalig gedrücktem R2-Trigger sprintet statt den Schalter die ganze Zeit gedrückt zu halten? Oder eben einzelne Tasten vertauschen?

Da ginge noch deutlich mehr. Hier bleibt zu hoffen, dass zukünftige Updates nachliefern.

Habt ihr noch Einstellungstipps? Zum Beispiel im Hinblick auf HDR?