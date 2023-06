Final Fantasy 16 Downloadgröße: So viel Platz braucht ihr für das riesige RPG auf PS5

So viel Platz nimmt FF16 auf der Festplatte eurer PS5 ein.

Am 22. Juni, also diesen Donnerstag, erscheint der 16. Hauptteil von Square Enix' legendärer Rollenspielreihe. Kurz vor dem Release von Final Fantasy 16 ist jetzt (via PlayStation Game Size) die Downloadgröße der PS5-Version aufgetaucht.



Wie erwartet, benötigt ihr ordentlich Platz auf eurer Festplatte. Das Datenpaket des RPGs bewegt sich im Vergleich zu anderen PS5-RPGs dabei allerdings noch in einem verschmerzbaren Rahmen.

Downloadgröße von Final Fantasy 16 auf PS5:

90.18 GB (Version: 1.000.000)

Am 20. Juni startet der Preload von Final Fantasy 16, wenn ihr sichergehen wollt, dass ihr zum Release pünktlich loszocken könnt.

Seid ihr euch unsicher, dann könnt ihr FF16 ab sofort außerdem in einer Demo anzocken, die in Deutschland allerdings nur kostenlos ist, wenn ihr ein aktives PS Plus-Abo besitzt. Ohne PS Plus müsst ihr wegen des Altersnachweises 25 Cent bezahlen.

Der untere Trailer stimmt euch auf den Release ein und zeigt, warum Final Fantasy 16 höchstwahrscheinlich nicht auf der PS4 möglich gewesen wäre:

1:01 Final Fantasy 16 Trailer zeigt: Das RPG wäre auf PS4 nicht möglich gewesen

Final Fantasy 16 erscheint zeitexklusiv für PlayStation 5, soll später allerdings auch noch für den PC aufschlagen.

Unseren Ersteindruck zum kommenden Fantasy-Rollenspiel von Square Enix könnt ihr in der großen GamePro-Preview nachlesen, die wir direkt oben für euch verlinkt haben. Und so viel sei vorab gesagt: Final Fantasy 16 spielt sich deutlich anders als frühere Serienableger, und das wird nicht allen Fans gefallen.

Unter anderem setzt das Spiel jetzt auf ein direktes Action-Kampfsystem, das aus der Feder des Battle Directors von Devil May Cry 5 stammt. Heißt: Vorbei sind die alten Zeiten rundenbasierter Kampfsysteme. Held Clive greift Gegner jetzt direkt an und haut seinen Feinden wilde Kombos bestehend aus Schlägen, Dashes und Elementarzaubern um die Ohren. Die Story schlägt diesmal außerdem deutlich düsterere und erwachsenere Töne an als in vorherigen Teilen.

Freut ihr euch auf Final Fantasy 16? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!