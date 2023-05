Final Fantasy 16-Macher haut auf den Putz: RPG soll so rund laufen, dass es keinen Day 1-Patch braucht

Final Fantasy 16 erscheint ohne Day1-Patch? Da gucken auch wir ein wenig ungläubig.

Spiele in technischem unfertigen Zustand zu veröffentlichen gehört heutzutage fast schon zum guten Ton. Zumindest ist das der Eindruck, der in den vergangenen Jahren mit Blick auf Konsolenspiele wie Cyberpunk 2077, Gotham Knights oder zuletzt Redfall entstanden ist – von vielen mangelhaften Portierungen für PC wollen wir hier gar nicht erst anfangen.

Mit Final Fantasy 16 soll jedoch alles besser werden. Zumindest nach Aussage von Square Enix, die das zeitexklusive Action-RPG für PS5 ohne Day 1-Patch veröffentlichen wollen, was heutzutage bei großen AAA-Blockbustern ein absolutes Novum ist.

Square Enix glaubt an seinen Final Fantasy 16-Build

Die frohe Kunde stammt aus einem GameInformer-Interview mit Final Fantasy 16-Producer Naoki Yoshida, der sich überaus selbstsicher gibt, was den technischen Zustand des Spiels anbelangt.

Das sagt Square Enix: Zum einen sei das Team fest überzeugt vom Release-Build des Spiels, das so rund laufen soll, dass es schlicht keinen Day One-Patch braucht. Eine weitere Aussage zum Thema erinnert uns dabei sogar an alte PS2-Zeiten. Laut Yoshida sollte das Spiel nämlich auch ohne Patch zum Release laufen, da viele Leute weltweit nicht permanent Zugang zum Internet haben. Angenommen er behält zum Release von Final Fantasy 16 am 22. Juni recht, wäre das wahrlich eine schöne Abwechslungen zu vielen verbugten Veröffentlichung aus der letzten Zeit.

Wollt ihr unseren frischen Preview-Eindruck zum Spiel erfahren, schaut mal hier:

Neue Preview Final Fantasy 16 wird ganz anders und das wird nicht allen Fans gefallen von Eleen Reinke

Ein kleines Hintertürchen lässt Yoshida im Interview allerdings noch offen. So sagt er, dass das Team aktuell täglich das Spiel auf der Suche nach Bugs testet. Sollten wider erwarten doch noch Fehlerchen gefunden werden, könnte sich die Situation noch ändern. Aktuell sei es jedoch problemlos mit der physischen Version spielbar und kein Download sei zum Release nötig.

Was sagt euer Gefühl, wird Final Fantasy 16 zum Release in gut spielbarem Zustand erscheinen oder habt ihr an der Aussage von Square Enix noch Bedenken?