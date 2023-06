Die mächtigste Attacke in Final Fantasy 16 hat vorher nur ein Magier geschafft: Donald Duck

Zur Seite Donald! In Final Fantasy gibt es einen neuen stärksten Charakter.

Wenn man Final Fantasy-Fans fragt, welches der mächtigste Magier des erweiterten Universums ist, hätte wohl niemand Donal Duck genannt – zumindest vor Kingdom Hearts 3. Hier schafft es die quakende Disney-Ente nämlich, erfolgreich den Zauber Zettaflare einzusetzen.

Die Magie ist nicht nur so stark, dass sie praktisch niemand einsetzen kann, sie kann sogar gesamte Realitäten auslöschen. In Final Fantasy 16 schließt jetzt aber endlich ein Charakter zu Donald auf, der schon lange Jahre zur Reihe gehört. Achtung, es folgen Spoiler zu FF16!

Final Fantasy hat einen zweiten Zettaflare-Nutzer

Besagter Charakter ist die Esper Bahamut, die schon im allerersten Final Fantasy-Spiel 1987 einen Auftritt hatte. Der König der Drachen zählt nicht umsonst zu den stärksten Magie-Nutzer*innen der Reihe, bislang hatte aber nicht einmal er Zettaflare eingesetzt.

Sein zuvor stärkster Angriff Terraflare reichte in Final Fantasy 14 schon aus, um das gesamte Reich zu zerstören und war die Begründung in der Spielwelt für die komplette Neugestaltung des Spiels mit FF 14: A Realm Reborn.

Jetzt hat die Esper in Final Fantasy 16 aber nochmal einen drauf gelegt und schließt endlich zu Donald Duck auf. In einem überaus episch inszenierten Kampf im Verlauf der Story lädt Bahamut Zettaflare auf und läuft damit Gefahr, die gesamte Welt zu verbrennen.

Ein Fan konnte es sich nicht nehmen lassen, die beiden Angriffe in Kingdom Hearts 3 und Final Fantasy 16 einmal gegenüberzustellen. Hier könnt ihr euch den Clip anschauen (letzte Spoilerwarnung!):

Wie stark ist Zettaflare eigentlich?

Da wir Zettaflare nie im regulären Spielverlauf einsetzen können, lässt sich kaum sagen, wie viel Schaden der Angriff genau anrichtet. Schaut man allerdings auf die Vorsilben, lassen sich gewisse Rückschlüsse ziehen.

Die Varianten des Flare-Zaubers Megaflare, Gigaflare, Teraflare und Zettaflare entsprechen nämlich alle Einheitenpräfixen. Das heißt, sie geben an, um ein wievielfaches größer der jeweilige Zauber zum Vorgänger ist. Ein Gigaflare ist also tausendmal so stark wie ein Megaflare, etc.

Das ist aber nichts gegen Zettaflare, das gleich eine Milliarde mal stärker als Bahamuts zweitstärkster Angriff Teraflare ist. Und verglichen mit dem Grundzauber Flare, der zu den mächtigsten Zaubern gehört, den spielbare Charaktere in der Final Fantasy-Reihe lernen können? Da ist Zettaflare glatt eine Trilliarde mal stärker – oder in Zahlen: 1.000.000.000.000.000.000.000.