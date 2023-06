Final Fantasy 16: Mehr Heiltränke bekommen und Inventar erweitern, so geht's

Bestimmte Nebenquests lassen euch in FF16 Heiltränke verstärken und euer Inventar upgraden.

In Final Fantasy 16 könnt ihr anfangs nicht annähernd so viele Heiltränke und Supertränke wie in anderen Teilen der Reihe mit euch führen. Zum Glück bekommt ihr im Spielverlauf die Option, nicht nur die Wirkung der Tränke zu verbessern, sondern auch ihre maximale Anzahl zu erhöhen.

Allerdings versteckt sich das hinter optionalen Aufgaben. Welche Nebenmissionen ihr dafür absolvieren müsst, erklären wir hier.

Heiltränke verbessern und upgraden in FF16

Ihr könnt die Effizienz eurer Tränke insgesamt zweimal verbessern, sodass sie mehr LP heilen. Diese beiden Nebenaufträge müsst ihr dafür erledigen:

'Vielen Trank für die Blumen' abschließen

Die erste Verbesserung könnt ihr euch holen, sobald ihr die Hauptmission "Nach dem Sturm" freigeschaltet habt. Holt euch dafür die Nebenmission in Cids Versteck bei Nigel im Garten. Nun müsst ihr nur noch zu Marthas Rast in Rosaria reisen, einige Blumen einsammeln und sie zurück zu Nigel bringen. Damit wird sowohl die Stärke eurer Heiltränke als auch Dauer der Toniken verbessert.

So sehen die Nixenkelche aus, die ihr sammeln müsst.

'Ein ungeheurer Dünger' abschließen und Karotte finden

Die zweite Verbesserung wird freigeschaltet, wenn ihr die Hauptmission "Lied der Hoffnung" erreicht und darin die Aufgabe "Wie der Vater, so die Tochter" abgeschlossen habt. Sprecht wieder mit Nigel und reist anschließend ins Drillingsschilf in Rosaria.

Hier nehmt ihr vom Weg aus die erste Abzweigung nach rechts, damit ihr im murmelnden Moor ankommt. Besiegt hier den Morbol "Karotte" und kehrt zu Nigel zurück, um die finale Aufwertung für eure Tränke zu bekommen.

Maximale Anzahl an Heiltränken erhöhen in FF16

Anfangs startet ihr mit vier Heiltränken und zwei Supertränken. Diese Anzahl köännt ihr ebenfalls zweimal verbessern:

'Für die Wissenschaft' abschließen und Königsbomber finden

Diese Nebenmission schaltet ihr während Hauptmission "Aus der Versenkung" frei, sobald ihr darin den Auftrag "Dampf ablassen III" erledigt habt. Sprecht mit Owain im Labor und reist anschließend nach Sanbreque.

Hier findet ihr den Königsbomber in FF16.

Im südöstlichsten Bereich bei den Kaiserlichen Jagdgründen gibt es eine Abzweigung, die euch zum Areal "Der Topf" führt. Hier findet ihr den Bomber. Besiegt ihn und sammelt seine Asche ein. Bringt ihr sie zu Owain, werden euer Maximum für Heiltränke auf sechs, für Supertränke auf vier und für Toniken auf drei erhöht.

'Verrückt nach Wissenschaft' abschließen

Sobald ihr im Rahmen der Hauptmission "Die Überfahrt" zurück ins Versteck kommt, könnt ihr erneut Owain aufsuchen. Diesmal müsst ihr drei Sphärenechos in den markierten Gebieten in Rosaria (nördlich vom Schnellreisepunkt "Fels Falkenschrei" beim Schalupp-Stein), Sanbreque (südwestlich vom Schnellreisepunkt "Nordstedt" in der Sackgasse) und Dhalmekia (südöstlich vom Schnellreisepunkt "Das Echo von Krozit") finden.

Besiegt hier die Gegner und sammelt anschließend die Items auf. Schließt ihr die Quest bei Owain nun ab, habt ihr euer Inventar maximal aufgewertet und insgesamt acht Heiltränke, fünf Supertränke und jeweils vier Toniken.