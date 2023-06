Das Chocobo-Reiten schaltet ihr in FF16 nicht im regulären Spielverlauf frei, sondern nur über eine Nebenmission.

Final Fantasy 16 bietet über 70 Nebenmissionen. Viele davon sind ein netter Zeitvertreib mit wenig anspruchsvollem Gameplay, die euch ein wenig mehr über die Welt von Valisthea verraten. Einige von ihnen bieten allerdings auch mehr – besonders die Missionen, die mit einem Plus statt mit einem Ausrufezeichen markiert sind, haben nützliche Belohnungen in petto. So verbessern sie etwa die Wirkung von Heiltränken oder schalten bessere Ausrüstung für Clive frei.

Selbst wenn ihr aber so gar kein Interesse an Nebenmissionen habt, gibt es eine, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Sonst muss Clive nämlich den Rest des Spiels zu Fuß unterwegs sein und das kostet euch in den größeren Arealen einiges an Zeit.

So schaltet ihr Chocobo-Reiten in FF16 frei

Die Nebenquest "Ein ritterlicher Vogel" wird gen Ende der ersten Spielhälfte freigeschaltet, genauer gesagt nach dem zweiten Zeitsprung. Habt ihr hier während der Hauptmission "Ein schwarzes Omen" in Marthas Rast in Rosaria mit Martha gesprochen, stehen euch einige neue Aufgaben zur Verfügung.

Sprecht am Ortseingang einfach mit dem Händler Rowan, der neben einem Chocobo steht. Nun müsst ihr nur noch der Questmarkierung zu einer weißen Feder auf dem Boden folgen. Habt ihr sie aufgehoben, geht ihr noch ein Stück weiter und besiegt eine Gruppe Soldaten, die sich im Kampf mit einigen Chocobos befindet.

Damit schaltet ihr nicht nur Ambrosias Sattelzeug frei – das ihr für die Trophäe "Mein Schatz" und damit auch für die Platin in FF16 braucht – sondern bekommt neben einem emotionalen Wiedersehen auch den weißen Chocobo als Reittier.

Per Chocobo seid ihr um einiges schneller durch die Welt unterwegs.

Und das lohnt sich! Ambrosia macht euch die Fortbewegung durch die größeren Areale der Spielwelt nämlich um einiges einfacher – besonders, wenn ihr vor Feinden flüchten wollt, da der Chocobo anders als Clive hier nämlich nicht langsamer wird.

So reitet ihr einen Chocobo in FF16

Sobald ihr die Funktion freigeschaltet habt, könnt ihr einfach R3 gedrückt halten, um Ambrosia zu euch zu rufen. Mit der X-Taste steigt ihr auf, mit R2 beschleunigt ihr und L2 ist zum Bremsen da. Um abzusteigen drückt ihr wieder R3. Nehmt ihr übrigens unterwegs Schaden, wirft Ambrosia Clive sofort ab, ihr müsst also trotzdem beim Reiten ein wenig vorsichtig sein.

