Final Fantasy 16: New Game Plus – Alles, was ihr mitnehmen könnt und was sich ändert

So funktioniert New Game Plus und der Final Fantasy-Schwierigkeitsgrad in FF16.

Seid ihr mit der Story von Final Fantasy 16 durch, könnt ihr im neu freigeschalteten New Game Plus einen weiteren Durchlauf wagen. Dabei gibt es aber auch ein bisschen was zu beachten, bevor ihr euch erneut ins Abenteuer stürzt. Alle wichtigen Infos gibt es hier.

Das könnt ihr im New Game Plus von FF16 übernehmen

So startet ihr NG+ in FF16: Um NG+ zu starten, benötigt ihr als erstes einen durchgespielten Spielstand. Ihr erkennt ihn an einem Stern neben dem Namen. Wählt ihr jetzt aus dem Hauptmenü 'Neues Spiel Plus' aus, müsst ihr den durchgespielten Spielstand importieren – keine Sorge, er wird dabei nicht überschrieben!

Clive nimmt dann sowohl sein Level als auch seine Ausrüstung, freigeschalteten Esper und sämtliche Erfahrungspunkte mit. Einzige Ausnahme: Entscheidet ihr euch, nicht den anfänglichen Rückblick zu überspringen (bis zum Fall des Phönixtors), sind Clives Fähigkeiten anfangs noch beschränkt. Das ändert sich aber nach dem Zeitsprung direkt.

Achtung! Verkauft vorab nicht eure Accessoires! Auch wenn ihr im NG+ neue Ausrüstung craften könnt, solltet ihr keinesfalls eure alten Accessoires verkaufen. Im zweiten Durchlauf schaltet ihr nämlich die Synthese frei, mit der ihre zwei gleiche Ausrüstungsgegenstände zu einer stärkeren Version kombinieren könnt.

Das ist neu im New Game Plus von FF16

Hier die Neuerungen in der Übersicht:

Neuer Schwierigkeitsgrad "Final Fantasy"

Leaderboard-Score für den Arcade-Modus

Clives Maximallevel steigt von 50 auf 100

Neue Ausrüstung und Aufwertung

Accessoire-Synthese

Das ändert der Final Fantasy-Modus: Der neue Schwierigkeitsgrad ist besonders knifflig und macht Feinde nicht nur stärker, sondern ändert auch ihre Zusammenstellung. So trefft ihr etwa bereits viel früher im Spiel auf Elitegegner. Wollt ihr euch übrigens die Platin-Trophäe in Final Fantasy 16 sichern, kommt ihr um den schwersten Modus nicht herum.

Wichtig: Habt ihr den Schwierigkeitsgrad "Final Fantasy" einmal ausgewählt, könnt ihr ihn anders als beim Story- und Action-Fokus später nicht mehr ändern. Es gibt aber trotzdem einen Trick, um ihn bei Bedarf leichter zu machen:

Mehr zum Thema In Final Fantasy 16 stecken sogar mehr als 3 Schwierigkeitsgrade - so wählt ihr den richtigen von Eleen Reinke

Neue Ausrüstung: Ihr könnt im NG+ nicht nur mit Synthese gleiche Accessoires kombinieren. Alle Ausrüstungsgegenstände, die sich aufbessern lassen, können nun bis zu einem Bonus von +4 (anstatt vorher +2) verbessert werden.

Außerdem kann Clive mit der Ultima-Waffe die stärkste Waffe im gesamten Spiel schmieden:

Mehr zum Thema Ultima-Schwert schmieden - So bekommt ihr die beste Waffe des Spiels von Stephan Zielke

Challenge im Arcade-Modus: Auch im Arcade-Modus bei den Chronolithen gibt es Neuerungen. Spielt ihr im "Final Fantasy"-Modus, könnt ihr hier nämlich die Herausforderung nochmal erhöhen, indem ihr in der Arcade den Ultimaniac-Modus wählt. Damit könnt ihr bereits abgeschlossene Levels nochmals absolvieren und euch im Leaderboard-Score mit anderen Spieler*innen messen.

Ändert sich die Story von Final Fantasy 16 im New Game Plus?

Aktuell sind keine Änderungen der Geschichte im New Game Plus-Modus bekannt. Er dient also eher als zusätzliche Challenge oder für alle, die die Story nochmals mit freigeschalteten Fähigkeiten erleben wollen.