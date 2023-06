Final Fantasy 16: Ultima-Schwert schmieden - So bekommt ihr die beste Waffe des Spiels

Auch in Final Fantasy 16 könnt ihr euch auf die Jagd nach einer besonderen Waffe machen, die alle anderen Schwerter hinter sich lässt: das Ultima-Schwert mit satten 700 Schaden und Willen. Damit sollte auch der Endboss nur nach wenigen Schlägen erledigt sein. Doch um eure Hände an diese Klinge zu bekommen, müsst ihr es mit dem härtesten Schwierigkeitsgrad aufnehmen.

Der Final Fantasy-Modus als freischaltbarer Schwierigkeitsgrad

Nach Abschluss des Spiels schaltet ihr einen neuen Modus frei. Nur hier bekommt ihr das Ultima Schwert.

Wenn ihr noch in eurem ersten Spieldurchgang seid, dann müsst ihr euch um Ultima noch keine Gedanken machen. Die beste Klinge im regulären Spiel ist Götterdämmerung. Die solltet ihr euch aber auf jeden Fall besorgen, denn ihr werdet sie auch nach dem Abschluss der Hauptgeschichte brauchen. Dadurch schaltet ihr einen neuen Spielmodus frei: den Final Fantasy Modus.

Dort habt ihr es nicht nur mit stärkeren Gegnern und einem höheren Level-Cap zu tun, sondern könnt auch alle eure Fähigkeiten und Gegenstände aus dem ersten Durchlauf mitnehmen. Also quasi ein härterer New Game Plus Modus. Nur hier erhaltet ihr die Gegenstände für das Ultima-Schwert.

So schmiedet ihr Ultima in Final Fantasy 16

Um die letzte Waffe herzustellen, müsst ihr fast das gesamte Spiel noch einmal spielen, bis ihr Odin besiegt habt. Dann habt ihr alle Materialien aus der Story zusammen. Des Weiteren müsst ihr noch einmal die Nebenquestreihe “Seines Glückes Schmied” beenden, denn ihr benötigt das verbesserte Exemplar von Ragnarök.

Die meisten Materialien bekommt ihr während der Story. Ihr müsst nur nochmal eine Nebenquestreihe und ein paar Jagden wiederholen.

Stellt dann die verbesserten Versionen von Ewigschaden her. Dafür müsst ihr die verbesserten Versionen aller Esper-Waffen geschmiedet haben, was ihr im Spielverlauf wahrscheinlich sowieso schon gemacht habt.

Dann braucht ihr die gestärkte Version von Götterdämmerung. Dafür benötigt ihr nochmal dieselben Materialien, die ihr schon für die erste Version benötigt habt. Ihr findet sie genau an denselben Orten wie zuvor, wie ihr in unserem Guide zu der besten regulären Waffe des Spiels nachlesen könnt:

Nach den sehr schwierigen Jagden sollten ihr wieder genug Orichalcum, Dunkelstahl und das Jagdhorn besitzen. Zusammen mit Ragnarök schmiedet ihr dann die neue Götterdämmerung.

Das letzte Material habt ihr schon in der Tasche. Ihr erhaltet es direkt, wenn ihr den Final Fantasy-Modus startet.

Leider fast keine Feinde mehr

Dank Ultima sollte der Endboss des Spiels keine Herausforderung mehr darstellen. Leider gibt es kaum noch schwere Gegner im Spiel, bei denen ihr das volle Potenzial der Waffe nutzen könnt, denn ihr müsst schon die härtesten Brocken besiegen, nur um an die Materialien zu kommen.

