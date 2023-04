Exklusives PS5-Bundle mit Final Fantasy 16 angekündigt ...mit dem ihr sogar Geld sparen könnt

Das neue PS5-Bundle kann schon bald vorbestellt werden.

Sony wird zum Launch des Rollenspiels Final Fantasy 16 ein Bundle veröffentlichen, das sich für Fans eignet, die noch keine PS5-Konsole ergattern konnten oder wollten. Das PS5-Bundle wird nämlich nicht nur die Konsole selbst, sondern auch das Spiel beinhalten. Wir fassen für euch alle wichtigen Eckpunkte des Bundles zusammen.

FF16-Bundle: Kauft PS5 und das Spiel in einem Rutsch

Was ist im Bundle enthalten? In dem Bundle befindet sich die Disc-Version der PS5-Konsole, die ein Laufwerk eingebaut hat. Ironischerweise liegt Final Fantasy 16 nicht als Disc-Version, sondern als digitaler Downloadcode bei. Die Konsole ist mit den standardmäßigen weißen Faceplates ausgestattet, es gibt also kein spezielles FF16-Design.

Was wird das Bundle kosten? In Japan wird das Bundle mit einem Preis von 67.980 Yen (etwa 460 Euro) angegeben. In Europa wird sich das Bundle vermutlich an den Preis anderer Bundles anpassen. Deshalb gehen wir von einem Preis zwischen 599,99 Euro und 619,99 Euro aus.

Da das Spiel zum Release 79,99 Euro kosten wird und eine PS5-Konsole momentan einen UVP von 549,99 Euro hat, könntet ihr dementsprechend mit dem Paket zwischen 10 und 30 Euro sparen.

Wann wird das PS5-Bundle erscheinen? Das Paket wird ab dem 22. Juni 2023 erhältlich sein. Die Vorbestellungen beginnen ab dem 4. Mai 2023 im PlayStation-Shop.

Da Sony nicht direkt von einem begrenzten Kontingent spricht, müsst ihr euch wohl nicht hetzen, um an eines der Bundles zu kommen. Das Bundle wird es vermutlich auch in den normalen Einzelhandel schaffen.

In Japan gibt es zusätzlich ein begrenztes Kontingent an DualSense-Controllern (umgerechnet rund 60 Euro) und Covern (umgerechnet ca. 55 Euro) für die PS5 in einem speziellen FF16-Design. Bislang ist keine Veröffentlichung außerhalb von Japan geplant.

Außerdem wurde bislang nur für Japan ein Bundle mit der Digital Edition der PS5 angekündigt, das umgerechnet 385 Euro kosten wird. Sie enthält eine PS5-Konsole ohne Laufwerk und den Downloadcode für Final Fantasy 16.

Es ist unklar, ob das Bundle auch in Europa erscheinen wird. Solle es zu einer Veröffentlichung kommen, dürften wir hier mit einem Preis von 519,99 Euro rechnen.