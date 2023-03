Final Fantasy 16 wird das hübscheste FF aller Zeiten und jetzt bin ich gehypt

1:56 Final Fantasy 16 - Neuer Trailer stellt die abwechslungsreiche Spielwelt vor

Bislang war Final Fantasy 16 eher knauserig, wenn es um das Teilen neuer Infos zum Spiel ging. Zwar haben wir hier und da immer mal wieder ein paar Brocken zur Lore und Story bekommen und konnten inzwischen auch einiges zum Kampfsystem sehen, darüber hinaus war es aber schwer, einen echten Eindruck davon zu bekommen, wie FF16 sich wirklich spielen wird.

Der neueste Trailer hat jetzt endlich einen ordentlichen Blick auf die Spielwelt gewährt und mich nicht nur grafisch aus den Latschen gehauen, sondern auch einen besseren Eindruck gegeben, wie sich die Reise durch die Spielwelt anfühlen dürfte. Schaut euch den Trailer oben am besten einfach selbst einmal an!

Trailer zeigt die wunderschöne FF16-Spielwelt und macht mir richtig Laune

Das ist zu sehen: Während bisheriges Bildmaterial zu FF16 eher die westlich-mittelalterliche Ausrichtung des Spiels gezeigt hat, kommt im neuesten Trailer endlich wieder klassisches Final Fantasy-Feeling auf: Von riesigen Wüstengebieten über Basaare, Dschungelbereiche, Vulkane, weitläufige Felder mit merkwürdigen kristallartigen Strukturen bis zu verlassenen Ruinen, die eine vergessene Geschichte erahnen lassen.

All das lässt mich sofort an typische Final Fantasy-Reisen zurückdenken. Nur eben diesmal mit einer beeindruckenden Grafik, die so bislang kein FF bieten konnte. Schon jetzt freue ich mich darauf, mit dem Chocobo durch die weiten Gebiete zu rennen, während mein treuer Hundebegleiter neben mir herläuft. Zumindest rein optisch dürfte das wohl in Fest werden.

Wie sich das ganze letztlich spielt und in die scheinbar komplexe Story von FF16 passt, muss sich natürlich noch zeigen. Zumindest gibt der neueste Trailer aber ein besseres Bild von der Welt, die uns erwartet und weckt dabei meinen Erkundungsdrang.

GamePro-Kollegin Linda konnte Final Fantasy 16 auch bereits selbst anspielen. Ihre Eindrücke könnt ihr in der Preview nachlesen:

Mehr zum Thema Final Fantasy 16 angespielt: So viel Action gab's in Final Fantasy noch nie von Linda Sprenger

Meinung der Redaktion

Eleen Reinke Vorab war ja durchaus bekannt, dass Final Fantasy 16 zu den High-Fantasy-Wurzeln der Reihe zurückkehren will. Nun ist es aber auch schön zu sehen, dass trotz des oft eher klassisch mittelalterlichen Looks noch immer eine Menge Final Fantasy-DNA im neuesten Ableger steckt.



Zudem sieht die Spielwelt bislang einfach großartig aus. Nachdem frühere Trailer zum Spiel sich eher auf die komplexe Lore fokussiert haben, bekomme ich jetzt ein besseres Gefühl dafür, wie das Reisen durch die Welt aussehen wird. Und das weckt jetzt auch endlich so richtig Vorfreude auf den neuesten Teil in mir.

Was haltet ihr vom neuesten Gameplay-Trailer? Und was wollt ihr unbedingt noch in Final Fantasy 16 zu sehen bekommen?