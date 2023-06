Final Fantasy 16: Tests und Metacritic im Überblick - Lob für die Kämpfe, Tadel für die Story

Final Fantasy 16 im Wertungsspiegel.

Die Reviews zu Final Fantasy 16 sind seit gestern Nachmittag online und uns konnte Square Enix' neuer Ableger der legendären RPG-Saga für die PS5 insbesondere mit seiner Action überzeugen, ließ uns in Sachen Story und Charaktere allerdings eher enttäuscht zurück. Wie aber schneidet FF16 in internationalen Tests ab? Hier findet ihr die Wertungsübersicht.

Final Fantasy 16 auf Metacritic und Open Critic

Metascore: 88* bei 100 Kritiken

bei 100 Kritiken Score auf Open Critic: 90 bei 89 Kritiken

*Abgerufen am 22. Juni 2023 um 7:15 Uhr.

Internationale Testwertungen zu Final Fantasy 16 im Überblick

Magazin Wertung IGN 9/10 Eurogamer 3/5 Metro GameCentral 6/10 Game Informer 8.5/10 GameSpot 9/10 Destructoid 9/10 Hobby Consolas 92/100 The SixthAxis 9/10 VG247 4/5 Game Rant 5/5 Guardian 4/5 Push Square 9/10 DualShockers 9/10

Oft gelobt wird das Kampfsystem, die Story kommt allerdings nicht bei allen gut an: "Ein smartes Kampfsystem, das von der Last einer charaktervollen, aber schwerfälligen pseudomittelalterlichen Seifenoper mit einigen der großartigsten Bosse und langweiligsten Nebenquests in der FF-Geschichte strapaziert wird.", schreibt beispielsweise Eurogamer.

"Ein exzellentes Kampfsystem, verbunden mit einem entmutigenden, langweiligen und langatmigen Fantasy-Abenteuer, das übermäßig viel Zeit in Anspruch nimmt, um am Ende überhaupt nichts Bedeutsames zu sagen", heißt es auf Metro GameCentral.

"Wenn ich auf meine Zeit mit Clive, seinen Freunden und seinen Feinden sowie auf Valisthea zurückblicke, dann sind es die Höhepunkte, an die ich mich lebhaft erinnere. FF16 unterscheidet sich stark von seinen Vorgängern, ist aber in vielerlei Hinsicht sehr vertraut; Und es ist immer noch durch und durch ein Final Fantasy, was mich daran erinnert, warum ich diese Serie so liebe", schreibt Game Informer.

Final Fantasy 16 erscheint heute, am 22. Juni 2023, für PlayStation 5.

