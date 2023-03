Klingt komisch, ist aber so: Final Fantasy 3, 6, 8 und 9 in einem (Bild: reddit.com/user/Ecalafell1996/).

Ihr wollt endlich mal in die Welt von Final Fantasy einsteigen, wisst aber nicht, wo ihr anfangen sollt? Dann wäre dieses SNES-Modul hier vielleicht genau das richtige für euch: Offenbar kann es sich selbst nämlich auch nicht so recht entscheiden und vereint einfach mal vier verschiedene Teile in einem. Das dürfte wohl der kurioseste Internet-Fund des Tages sein.

"Final Fantasy Whatever": Dieses SNES-Modul vereint FF9 mit FF8, FF3 und FF6

Was zur Hölle? Richtig gesehen: Ein Fan hat ein Spiele-Modul für den Super Famicom aka US-SNES entdeckt, das es so nicht geben dürfte. Zwar wirkt es auf den ersten Blick vielleicht noch normal, aber der Schein trügt nicht lange.

Hier wurde nämlich sehr wild einiges vermischt, das nichts miteinander zu tun hat. Ganze vier Final Fantasy-Spiele sind hier mehr oder weniger vereint. Drei davon wurden auf dem Etikett vermischt, ein viertes ist das eigentliche Spiel.

So sieht die kuriose Final Fantasy-Mischung aus:

Diese offensichtliche Bootleg-Version des Spiels beziehungsweise dessen wohl selbstgemachtes Etikett grenzt an ein kleines Wunder und dürfte von einem echten Fan stammen. Zumindest fällt uns sonst keine sinnvolle Erklärung für diesen völlig wahnwitzigen Mix ein.

Eventuell wurde hier in mühevoller Kleinstarbeit ein wirklich einzigartiges Spiele-Cover designt. Links prangt prominent der Final Fantasy 9-Protagonist Zidane Tribal auf dem Modul, während das Logo von FF8 übernommen wurde, aber der Titel klar und deutlich Final Fantasy 3 hinausposaunt. Dem setzt dann die Krone auf, dass das eigentliche Spiel Final Fantasy 6 ist.

Zumindest die allerletzte Diskrepanz lässt sich einigermaßen erklären: In den USA wurde das im Original Final Fantasy 6 getaufte SNES-Rollenspiel als Final Fantasy 3 verkauft. Das liegt daran, dass einige der Vorgänger nie den Sprung von Japan in die Vereinigten Staaten geschafft haben. Den Rest erklärt das aber natürlich trotzdem nicht.

Community reagiert amüsiert: Die Kommentare unter dem Reddit-Post fallen dementsprechend belustigt aus. Einige bescheinigen diesem SNES-Modul eine schwere Identitätskrise, andere taufen den Titel schlicht "Final Fantasy Whatever".

Wie gefällt euch die bunte Mischung? Habt ihr sowas ähnliches schon einmal selbst gesehen und welchen Teil findet ihr davon am besten?