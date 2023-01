2023 ist das perfekte Jahr, um endlich das Final Fantasy 9-Remake anzukündigen

Falls ihr (wie ich) ein Herz für Final Fantasy habt, dann steht euch ein aufregendes Jahr bevor. In 2023 erwartet uns nämlich mit Final Fantasy 16 nicht nur der nächste große, vielversprechende Hauptableger – auch das Final Fantasy 7-Remake geht mit Final Fantasy 7 Rebirth in die nächste Runde.

Und wie Producer Yoshinori Kitase jetzt in einem Neujahrsgruß an die Fans bestätigt hat, zieht die Entwicklung für den zweiten Teil gerade ordentlich an. Die Chancen stehen also gut, dass wir 2023 gleich zwei große Final Fantasy-Titel spendiert bekommen.

Final Fantasy-Producer verspricht "große Ankündigung" für 2023

Offenbar war das aber noch nicht alles: Wie Kitase ebenfalls verrät, plant Square Enix nämlich noch eine große Enthüllung für die Final Fantasy-Marke, die mit Final Fantasy 7 nichts zu tun haben wird. Um was es genau geht, da hält sich Kitase bedeckt – es soll ja eine Überraschung sein. Fest stehe aber, dass 2023 das "bisher aufregendste Jahr" für Final Fantasy werden soll. Das sind große Worte und die lassen die Hoffnung auf eine Ankündigung aufkeimen, die es in sich hat (Hauptsache es wird kein NFT-Projekt).

Aber was könnte diese Enthüllung sein? Wer die Gerüchteküche in den letzten zwei Jahren verfolgt hat, dem liegt die wahrscheinlichste Antwort sicher schon auf der Zunge. Kitase könnte hier die Ankündigung eines Remakes von Final Fantasy 9 anteasen, über das schon seit dem großen Nvidia-Leak von 2021 spekuliert wurde.

Hannes Rossow Hannes hat noch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er Final Fantasy 9 für den besten Ableger der Reihe hält. Zwar herrscht auch bei ihm eine gewisse Grundvorsicht, wenn es um Remake beliebter Klassiker geht, doch Square Enix hat mit Final Fantasy 7 gezeigt, dass sie mit mutigen Neuinterpretationen für Überraschungen sorgen können. Die Daumen von Hannes sind auf jeden Fall gedrückt, dass sich die Gerüchte um das wohlverdiente Comeback von FF9 tatsächlich bestätigen.

Worum ging es da nochmal? Im September 2021 bediente sich ein Dataminer an der Datenbank des neuen Nvidia GeForce NOW-Services und stieß hier auf interessante Entdeckungen. Neben bekannten Titeln fanden sich auf der Liste nämlich auch vermeintliche Projekte, die noch unangekündigt waren. Nach und nach folgten offizielle Reveals, die den Leak bestätigten.

Hier mal eine kleine Liste mit mittlerweile bestätigten Spielen aus dem Nvidia-Leak:

Chrono Cross-Remaster

Final Fantasy Tactics-Remaster

Tactics Ogre-Remaster

Kingdom Hearts 4

Ein neues Square Enix-Strategiespiel (The DioField Chronicle)

Dragon’s Dogma 2

Resident Evil 4 Remake

Street Fighter 6

Tekken 8

Crysis 4

Vor allem Square Enix fiel mit Ankündigungen auf, mit denen wir vielleicht nicht gerechnet hätten – gerade wenn es um Comebacks älterer Titel ging. Der vielleicht spannendste Datenbank-Eintrag aus dem Nvidia-Leak steht aber noch aus: Das explizit "Remake" genannte Final Fantasy 9-Projekt. Bekommt der PS1-Klassiker also bald die FF7 Remake-Behandlung mit moderner Grafik, actionreichen Kampfsystem und vielleicht sogar Anpassungen an der Story?

Square Enix hat die Retro-Spendierhosen an

Es ist aber nicht nur der Nvidia-Leak, der für ein Comeback von Final Fantasy 9 spricht. Überhaupt scheinen 2023 die Sterne für Zidane, Vivi und Co. günstig zu stehen. Denn auch abseits der oben genannten Titel wagte Square Enix vermehrt den Blick in die eigene Vergangenheit. Mit Live A Live erschien 2022 ein Remake eines fast schon legendären SNES-RPGs, das es damals nie nach Europa schaffte. Und auch das Mecha-Taktik-RPG Front Mission bekam ein Remake spendiert. Zwei Titel aus dem prall gefüllten Square Enix-Safe, die deutlich weniger Strahlkraft besitzen als ein Final Fantasy 9.

Final Fantasy 9 gibt es übrigens auch als Mobile-Spiel. Hier könnt ihr euch den Trailer dazu anschauen:

Und dann gibt es ja noch das vielleicht wichtigste Indiz: Final Fantasy 9 wird so oder so zurückkehren, denn das JRPG-Meisterwerk wird in Form einer animierten TV-Serie adaptiert. Das französische Produktionsstudio Cyber Group gab die Arbeit an der Serie schon Mitte 2021 bekannt und eigentlich hätten wir sogar schon erstes Bildmaterial sehen sollen. Kurzfristig wurde die Enthüllung aber aufgeschoben – vielleicht um die Serie gemeinsam mit einem Remake des Originalspiels vorstellen zu können?

Ein Fanprojekt zeigte übrigens bereits eindrucksvoll, wie ein Remake von FF9 aussehen könnte:

14 0 Final Fantasy 9 Fanprojekt möchte zeigen, wie ein Remake des PS1-Klassikers aussehen könnte

Die Retro-Schiene, die Square Enix aktuell fährt, scheint Früchte zu tragen. Sowohl große Produktionen wie die Final Fantasy 7-Remakes (da muss man ja wirklich von Plural reden) als auch kleinere Titel wie Bravely Default 2, Octopath Traveler 2 oder Live A Live finden Anklang bei nostalgischen Fans.

Da würde sich ein Final Fantasy 9 mit seiner mittelalterlichen Steampunk-Welt und dem damals schon als Hommage an die frühen FF-Ableger angelegtem Art Design, wunderbar dazu gesellen. Und wer weiß, vielleicht verspricht uns die große Enthüllung von Kitase ja sogar noch einen Release in 2023? Man wird ja noch träumen dürfen.