Final Fantasy 7 Rebirth: Diese 9 Einstellungen solltet ihr sofort bei Spielbeginn ändern – Gameplay, Kamera und Co.

Cloud und Tifa bekommen mit den richtigen Einstellungen noch weniger Probleme mit Gegnern.

In Final Fantasy 7 Rebirth geht es jeder Menge Fabelwesen, Kaktoren und Shinra-Gardisten an den Kragen. Damit ihr bestens für den Kampf gerüstet seid, lohnt sich nicht nur ein Blick auf die besten Materia-Builds, sondern auch in die Spieloptionen, da dort ein paar richtig nützliche Einstellungen versteckt sind.

In diesen Kategorien solltet ihr noch vor der ersten Spielminute ein paar Anpassungen vornehmen:

Schwierigkeitsgrad

zu finden unter: Gameplay

Gameplay unsere Empfehlung: Normal

Final Fantasy 7 Rebirth stellt euch drei Schwierigkeitsgrade zur Auswahl, erklärt sie aber nur im Ansatz. Wir haben also noch einmal genauer hingeschaut und schlüsseln alle drei Stufen für euch auf:

Normal: Ausgewogener und von den Entwickler*innen als Standard implementierter Schwierigkeitsgrad, der nicht allzu knifflig geraten ist und den meisten Spieler*innen das beste Spielerlebnis liefert. Im späteren Spielverlauf ist jedoch auch mit ein paar herausfordernden Spitzen zu rechnen.

Ausgewogener und von den Entwickler*innen als Standard implementierter Schwierigkeitsgrad, der nicht allzu knifflig geraten ist und den meisten Spieler*innen das beste Spielerlebnis liefert. Im späteren Spielverlauf ist jedoch auch mit ein paar herausfordernden Spitzen zu rechnen. Einfach: Die ultimative Power-Fantasie. Ihr teilt mehr Schaden aus und steckt mehr ein, da die Angriffswerte eurer Feinde reduziert werden. Außerdem füllt sich eure Fähigkeitsleiste schneller auf, ihr könnt also mehr effektreiche ATB-Angriffe in Richtung wilder Monster und Maschinenwesen schleudern.

Die ultimative Power-Fantasie. Ihr teilt mehr Schaden aus und steckt mehr ein, da die Angriffswerte eurer Feinde reduziert werden. Außerdem füllt sich eure Fähigkeitsleiste schneller auf, ihr könnt also mehr effektreiche ATB-Angriffe in Richtung wilder Monster und Maschinenwesen schleudern. Dynamisch: Eure Feinde skalieren anhand eures Levels, werden also mit jedem Stufenaufstieg eurerseits stärker und erhalten mehr HP. Ihr könnt folglich nicht einfach ein paar Leveln grinden, um schwerere Feinde schneller umzukloppen, sondern müsst stets Materia, Items, Magie, Synchro-Attacken, ATB-Fähigkeiten und Limits optimal miteinander kombinieren, um erfolgreich aus Kämpfen hervorzugehen.

Für uns erwies sich der Standardschwierigkeitsgrad als das beste Spielerlebnis, da uns bei der dynamischen Level-Skalierung ein Stückweit der Eindruck stärker zu werden fehlte und uns 'Einfach' auf die Dauer zu wenig forderte.

Kampfmodus

zu finden unter: Gameplay

Gameplay unsere Empfehlung: Aktiv (Normal und Dynamisch), Klassisch (Normal und Einfach)

Beim Kampfmodus solltet ihr euch am gewählten Schwierigkeitsgrad orientieren. Mit Klassisch führt eure Party im Kampf eigenständig Blocks und Angriffe aus, ihr könnt euch also vollständig auf ATB- und Spezialfähigkeiten konzentrieren, was auf 'Einfach' ganz gut funktioniert.

Bei manchen Fights auf 'Normal' und dann auch durchweg auf 'Dynamisch' solltet ihr hingegen mit der Aktiv-Einstellung manuell blocken und Angriffe ausführen, da ihr so viel schneller eure Fähigkeitsleisten hoch-powert und feindliche Attacken parieren könnt.

In beiden Kampfmodi wird das Geschehen auf Knopfdruck verlangsamt. Ihr könnt also in aller Ruhe Fertigkeiten auswählen.

Alternativ könnt ihr auf 'Normal' aber auch durchgängig den klassischen Modus eingeschaltet lassen und situativ die Kontrolle über eure Kämpfer*innen übernehmen. Oder eben generell die aktive Option wählen, wenn ihr lieber auf Monster eindrescht, statt passiv zuzuschauen.

Tastenbelegung im Kampf ändern

zu finden unter: Gameplay

Gameplay unsere Empfehlung: Ein

Diese Option ist sicherlich eine Geschmacksfrage, sie vertauscht Blocken (R1) mit den Kurzbefehlen (L1). Wir haben uns für den Tausch entschieden, da L1 in vielen anderen Rollenspielen – allen voran Soulslikes – verwendet wird, um perfekte Blocks zu setzen.

Wehrt ihr eine Attacke erfolgreich ab, wird angezeigt, dass sie "wirkungslos" blieb.

Final Fantasy 7 Rebirth verfügt über eine ähnliche Mechanik, die euch mit einem Parry belohnt und viel Schaden austeilen lässt. Wir haben also direkt unser Muskelgedächtnis aktiviert und mit L1 genau abgepasste Parier-Moves eingesetzt, um unseren Feinden die Hintern zu versohlen.

Überwinden-Markierung

zu finden unter: Gameplay

Gameplay unsere Empfehlung: Ein

Diese Option fügt der Umgebung eine kleine Schwellen-Markierung auf dem Interface hinzu, um anzuzeigen, dass ihr über bestimmte Gegenstände klettern könnt. Das optische Signal ist mitunter ganz praktisch, um versteckte Wege zu entdecken.

Der abgerundete Pfeil zeigt überwindbare Hürden an.

Adaptive Trigger

zu finden unter: Gameplay

Gameplay unsere Empfehlung: 1 oder 2

Final Fantasy 7 Rebirth legt einen Widerstand auf die Trigger eures DualSense-Controllers, sobald Cloud und Co. zum Beispiel über den Boden kriechen oder Ventile bedienen.

Quiiiiiieeeetsch!!!

Der Widerstand ist jedoch enorm stark, auch auf den beiden niedrigsten Stufen, weshalb wir eher zu ihnen tendieren als zur maximalen Einstellung. Ansonsten wird es ganz schön anstrengend für eure Finger.

Bewegungssensor

zu finden unter: Gameplay

Gameplay unsere Empfehlung: Aus

Square Enix hat neben den adaptiven Triggern auch an die Bewegungssteuerung des DualSense-Controllers gedacht, nutzt sie aber eher halbherzig.

Ihr könnt damit zum Beispiel euren fliegenden Chocobo oder den Tiny Bronco-Propellerflieger steuern beziehungsweise an einer Stelle Kisten werfen.

Die Implementierung ist aber hochgradig unpräzise und hakelig, weshalb wir die Option direkt ausgeschaltet haben. Ohne die Bewegungssteuerung werden solche Momente einfach über die Analog-Sticks bedient.

Kameraabstand

zu finden unter: Kamera

Kamera unsere Empfehlung: 2 (Laufen und Kampf)

Wir haben den Abstand der Kamera leicht erhöht, um uns einen größeren Überblick über unsere Umgebung zu verschaffen. Außerdem klebt sie in engeren Räumen dann nicht mehr direkt am Rücken der Protagonisten.

Bildruckeln

zu finden unter: Kamera

Kamera unsere Empfehlung: Aus

Eine klassische Standard-Einstellung in fast jedem aktuellen Spiel – hiermit haltet ihr die Kamera außerhalb von Kämpfen ruhig, das Erkunden der Umgebung ist also ein ganzes Stückchen entspannter.

Wiedergabe von Funksprüchen

zu finden unter: Audio

Audio unsere Empfehlung: Standard-Lautsprecher benutzen

Standardmäßig tönen Funksprüche aus dem Lautsprecher des DualSense-Controllers. Verwendet ihr ein Headset, solltet ihr die Wiedergabe jedoch lieber auf den Standard-Lautsprecher beziehungsweise eure Kopfhörer legen.

Am TV ohne Headset ist der blecherne Funk-Effekt aber grundsätzlich ganz passend, weshalb wir die Option dort auf den Lautsprecher des Wireless-Controllers eingestellt lassen würden.

Final Fantasy 7 Rebirth mit Traumwertungen

Square Enix hat sich offenbar die Kritikpunkte an Final Fantasy 7 Remake zu Herzen genommen, um mit Rebirth einen deutlichen Qualitätssprung hinzulegen.

Die internationalen Wertungen sprechen jedenfalls eine klare Sprache und auch wir haben dem Meisterwerk eine glatte 90 verpasst:

Gelobt werden unter anderem ein gigantischer Umfang, audiovisuelle Opulenz und das tiefgängige, mit zahlreichen Effekten überflutete Kampfsystem. Aus dem könnt ihr mit unseren Einstellungstipps vielleicht ja noch ein bisschen mehr herausholen.

Habt ihr noch weitere Final Fantasy 7-Einstellungstricks für die GamePro-Community? Dann ab damit in die Kommentare!