Marvel's Spider-Man 2: Preload und Downloadgröße - Macht schonmal Platz auf eurer PS5

Bereits Marvel's Spider-Man und das Spin-off Miles Morales beeindruckten mit toller Grafik und einer großen Spielwelt – was natürlich eine große Rolle für den benötigten Speicherplatz spielt. Marvel's Spider-Man 2 setzt da nochmal einen drauf und erweitert Manhattan um Brooklyn und Queens.

Aber keine Sorge: Eine fast doppelt so große Spielwelt bedeutet keinen doppelt so großen Download. Einen Preload solltet ihr trotzdem in Betracht ziehen.

Der Preload zu Spider-Man 2 lohnt sich

Wie viel Gigabyte ihr im Detail auf der PlayStation für das neue Spinnen-Abenteuer einplanen solltet, lässt sich noch nicht final sagen. Dank der PS5 Spider-Man 2-Limited Edition und einem Leak (via TCMFGames) können wir euch aber schon einen groben Wert nennen. Außerdem kennen wir dank PlayStation Game Size auch schon den Termin für den Preload, der euch genug Zeit gibt den Titel herunterzuladen.

Downloadgröße auf PS5: Laut Verpackung rund 89 GB (ohne D1-Patch), laut Leak sind es noch gut 10 GB mehr.

Laut Verpackung rund 89 GB (ohne D1-Patch), laut Leak sind es noch gut 10 GB mehr. Start des Preloads: 13. Oktober 2023 um 15:00 Uhr deutscher Zeit

Im Vergleich: Das Remaster vom ersten Spider-Man-Spiel benötigte etwa 70 GB, Spider-Man Miles Morales an die 39 GB.

Ab wann kann ich Spider-Man 2 spielen? Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5. Sobald wir eine Uhrzeit kennen, an der das Spiel freigeschaltet wird, geben wir euch Bescheid.

Gibt es einen Vorabzugang? Nein, das Spiel bietet keinen Early Access. Auch nicht für Personen, die das PS5-Bundle gekauft haben. Der Spiele-Code daraus lässt sich auch erst am 20. Oktober einlösen.

Wann fällt das Embargo für den Test?

Auch wenn die beiden Vorgänger mit starken Wertungen glänzten und wir nach unserer Preview optimistisch sind, bedeutet das nicht, dass auch der neueste Teil ein Selbstläufer, äh -krabbler ist.

Daher sitzen wir bereits schon fleißig am Test. Das Embargo dazu fällt allerdings erst am 16. Oktober, also nach dem Start des Preloads. Solltet ihr euch erst nach den Tests für einen Kauf entscheiden, habt ihr aber trotzdem noch genug Zeit Marvel's Spider-Man 2 vorab herunterzuladen.