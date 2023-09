Final Fantasy 7 Rebirth bestätigt spielbare Figur, die wir uns schon lange gewünscht haben

Ja, wir können Sephiroth in Final Fantasy 7 Rebirth spielen.

Final Fantasy 7 Rebirth setzt Anfang des nächsten Jahres die Geschichte von Cloud Strife und seinen Gefährt*innen fort. Im Rahmen der neuesten Ausgabe der State of Play veröffentlichte Sony nicht nur einen neuen Trailer und den Release-Termin zum zweiten Teil des FF7-Remakes, sondern auch etliche weitere spannende Infos.

Was ist neu? So verrät Creative Director Tetsuya Nomura in einem Interview mit dem PlayStation Blog, dass wir uns auf eine lang ersehnte spielbare Figur freuen dürfen, nämlich Sephiroth, den wir zumindest in einem bestimmten Abschnitt des Spiels steuern beziehungsweise im Kampf direkt übernehmen.

Sephiroth in FF7 Rebirth spielbar

Wenn ihr das originale Final Fantasy 7 gespielt hat, dann bin ich sicher, dass ihr wisst, welche Szene ich meine.

So Nomura im erwähnten Interview. Falls ihr gerade auf dem Schlauch steht (oder das Original nicht kennt): Der Creative Director spielt auf den Nibelheim-Flashback an, in dem Sephiroth in Final Fantasy 7 Rebirth direkt gesteuert werden kann. Im Original wird der Bösewicht in der Nibelheim-Sequenz kurzzeitig zum Gruppenmitglied und kämpft an der Seite von Cloud.

Wir lang dieser Abschnitt im zweiten Teil des Remakes letztendlich ausfallen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Was wir hingegen bereits wissen: Rebirth soll generell in Sachen Umfang wesentlich größer ausfallen als der erste Teil und über 100 Stunden spielbare Inhalte bieten.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Final Fantasy 7 Rebirth an, den Sony im Rahmen der September 2023-Ausgabe der State of Play veröffentlicht hat:

3:06 Final Fantasy 7 Rebirth - Der neue Trailer verrät das Releasedatum

Release-Termin: Final Fantasy 7 Rebirth erscheint am 29. Februar 2024 und setzt die Geschichte von Cloud exklusiv auf der PlayStation 5 fort. In der oben verlinkten GamePro-Übersicht erfahrt ihr mehr über Story und Charaktere aus der Fortsetzung sowie alle bislang bekannten Infos zum Gameplay und der Open World.

Freut ihr euch auf Final Fantasy 7 Rebirth?