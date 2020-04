Final Fantasy 7 Remake - Alle Kapitel im Überblick

Hier findet ihr alle Story-Kapitel von Final Fantasy 7 Remake auf einem Blick. Auf diese Weise könnt ihr einen Blick riskieren und einschätzen, wie viel der Story ihr schon hinter euch habt und welche Abenteuer noch auf euch warten.

Wieviel Spielzeit bietet Final Fantasy 7 Remake insgesamt?

Das kommt ganz darauf an, wie viele der Nebenaktivitäten ihr absolvieren möchtet, die mit dem Remake neu hinzugekommen sind. Etwa 30 Alleskönneraufträge sind im Spiel zu finden und die Kampfberichte von Chadley bieten die Möglichkeit, noch tiefer ins Kampfsystem einzusteigen.

Wenn ihr euch aber nur auf die Hauptgeschichte konzentriert und nicht zu oft an den Bossgegnern scheitert, solltet ihr das Ende zwischen 35 und 40 Spielstunden sehen.

Wie viele Kapitel hat Final Fantasy 7 Remake?

Die Geschichte rund um die Widerstandsgruppe Avalance und ihren Kampf gegen die Machenschaften des Shinra-Konzerns sind in Story-Kapitel eingeteilt. Jedes Kapitel ist zusätzlich in kleinere Abschnitte eingeteilt und nimmt durchschnittlich 2-3 Stunden in Anspruch. Insgesamt gibt es 18 Kapitel in Final Fantasy 7 Remake.

ACHTUNG SPOILER! Die einzelnen Kapitel tragen Namen, die euch den weiteren Verlauf der Geschichte vorwegnehmen könnten. Lest also nur weiter, wenn ihr euch daran nicht stört.

Kapitel-Übersicht

Kapitel 1 - Der Anschlag auf Mako-Reaktor 1

Kapitel 2 - Schicksalhafte Begegnungen

Kapitel 3 - Der Himmel in den Slums

Kapitel 4 - Bei Nacht und Nebel

Kapitel 5 - Immer der Schnauze nach

Kapitel 6 - Der Himmel über den Slums

Kapitel 7 - Mit Mako fängt man Ratten

Kapitel 8 - Das Wiedersehen

Kapitel 9 - Im Sündenpfuhl

Kapitel 10 - Im Labyrinth der Tiefe

Kapitel 11 - Geisterstunde

Kapitel 12 - Auf Leben und Tod

Kapitel 13 - Eine Welt in Trümmern

Kapitel 14 - Auf der Suche nach Hoffnung

Kapitel 15 - Im Licht der sinkenden Sonne

Kapitel 16 - In der Höhle des Löwen

Kapitel 17 - Flucht aus dem Chaos

Kapitel 18 - Am Scheideweg des Schicksals

Wie geht es nach Spielende weiter?

New Game Plus: Nach dem Finale von Final Fantasy 7 Remake bekommt ihr die Gelegenheit, bestimmte Kapitel erneut zu bereisen. Dabei behaltet ihr euer Level und eure Ausrüstung – quasi eine New Game Plus-Funktion. Auf diese Weise könnt ihr Nebenmissionen nachholen und weiter nach Geheimnissen suchen. Darüber hinaus wird auch der Schwierigkeitsgrad "Schwer" freigeschaltet.