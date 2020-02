Final Fantasy 7 Remake zeigt Gameplay zu neuen Beschwörungen

Wie es in Final Fantasy-Spielen nun einmal so üblich ist, dürfen wir auch im Remake von Final Fantasy 7 wieder auf die Hilfe von Beschwörungen setzen. Das sind bekannte Final Fantasy-Wesen wie Ifrit oder Shiva, die uns dann im Kampf beiseite stehen, wenn wir die passende Materie zur Hand haben. Neben dem bekannten Aufgebot setzt Square Enix aber noch drei Bonus-Beschwörungen oben drauf.

Die bekommt aber nicht jeder.

Auf Twitter stellten die Entwickler jetzt die Beschwörungen von Kaktor, Karfunkel und Chocobo-Küken vor. Die kommen nicht nur in teilweise gewöhnungsbedürftigen Designs daher, sondern sind auch an Bedingungen geknüpft.

Wer zum Beispiel das Chocobo-Küken mit dem etwas zu großen Kopf beschwören möchte, muss Final Fantasy 7 Remake vorbestellen. Dafür bekommt ihr dann süßes Gequieke zu hören und könnte eure Gegner mit Blitzen braten.

Today we're giving you a glimpse at three special #FinalFantasy VII Remake DLC summons.

Take a look at Chocobo Chick ?, Carbuncle ? & Cactuar ? in battle!



Chocobo Chick comes with every pre-order of #FF7R, find out more here

? https://t.co/5ITHMObkaH pic.twitter.com/KPr7OK3Meu