Falls ihr dem Final Fantasy 7 Remake-Twitteraccount folgt, habt ihr es vielleicht schon gesehen: Passend zum Remake erscheinen jetzt eine ganze Reihe dynamischer PS4-Themes, die nach und nach vorgestellt werden. Falls ihr es nicht mitbekommen habt , oder wenn ihr keine Lust habt, euch durch die Timeline zu scrollen, haben wir die aktuell bekannten Themes für euch aufgelistet. Gleichzeitig zeigen wir euch auch, wie ihr sie bekommen könnt.

Das Theme für alle

Den Anfang macht ein Theme mit der ganzen Crew. Im Sonnenuntergang stehen und sitzen sie einheitlich beieinander, während im Hintergrund der Spielesoundtrack läuft. Rufen wir einzelne Menüpunkte auf, zoomt das Bild auf die Figuren.

Today we're giving you a closer look at three dynamic #PS4 #FinalFantasy VII Remake themes!



These aren't the only themes available, and we'll be posting more over the coming weeks.



First is a free theme available from April 10th if you download the #FF7R demo before May 11th! pic.twitter.com/0LC89hwNRW — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 13, 2020

Wie bekomme ich es? Das Gruppenfoto mit Katze bekommt ihr, wie im Tweet erklärt, wenn ihr die Demo des Remakes bis zum 11. Mai herunterladet. Ab dem 10 April bekommt ihr dann des Theme auf eure PS4.

Das Theme für PS Plus-Abonnenten

Das zweite Theme ist ein Panorama-Shot der Stadt Midgar, in der der erste Teil des Remakes spielt. Im Hintergrund spielt die Kampfmusik, außerdem gibt es bei bestimmten Menüauswahlpunkten Cloud Strife in groß zu sehen, wie er mit dem Panzerschwert posiert.

The second of three dynamic #PS4 theme we'd like to show you today focuses on the city of Midgar in #FinalFantasy VII Remake and also features our main protagonist Cloud Strife!



This will be available for free to all PS+ users soon! #FF7R pic.twitter.com/qmCbpTDnEW — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 13, 2020

Midgar bei Nacht könnt ihr euch gratis herunterladen, wenn ihr PS Plus-Abonnent seid. Leider hat der Twwet noch nicht genau erwähnt, wann das sein wird. "Soon" heißt ja bedauerlicherweise einfach nur "bald".

Das Theme für Vorbesteller

Und zuletzt gibt es noch ein etwas feurigeres Theme für alle, die die Bösewichte in Spielen lieber haben als die Guten.

We've shown off two dynamic #PS4 themes today and here's a third. This Sephiroth theme is available as a pre-order bonus with https://t.co/ThA10iWA8z in the US, and at various retailers throughout Europe.



Stay tuned for a closer look at some other #FF7R themes in the future. pic.twitter.com/mp48OvNC2c — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 13, 2020

Wer schon immer beim Start seiner PS4 von Sephiroth persönlich mit einem vernichtenden Blick bedacht werden wollte, kann das bald haben. Vorrausgesetzt, ihr bestellt den Titel vor. Aber Achtung: Die Preorder über Amazon wird nur für US-Kunden mit dem Theme belohnt, es sollen jedoch auch noch Europäische Händler bekanntgegeben werden.

Das waren noch nicht alle. In den kommenden Wochen sollen laut den Postings noch viel mehr Artworks präsentiert werden. Sollte dem so sein, halten wir euch auf dem Laufenden. Ein großes Dankeschön hier auch an ein Mitglied unserer Community, das uns darauf aufmerksam gemacht hat (aus Privatsphäregründen haben wir hier keinen Namen eingetragen, wenn du jedoch genannt werden möchtest, sag Bescheid und wir posten dich hier direkt hinein.).

Welches Theme ist euer Liebling? Und würdet ihr ein Spiel bei einem bestimmten Händler kaufen, nur weil es ein Hintergrundbild dazu gibt? Schreibt uns die Antworten in die Kommentare.