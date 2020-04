Final Fantasy 7: So erhöht ihr den Schockschaden auf 200% (und mehr)

Mit dem Remake von Final Fantasy 7 wurde nicht nur die Grafik des Originals vollkommen erneuert. Auch das Kampfsystem ist kaum noch wiederzuerkennen. Die neue, actionorientierte Ausrichtung ist zwar leicht zu verstehen, es gibt aber ein paar Mechaniken, die verwirrend sein können. Zum Beispiel die neue Schockleiste.

Final Fantasy 7 Remake: Tipps zur Schockleiste

Wer besonders effizient kämpfen möchte, kann Gegner in den sogenannten Schockzustand versetzen. Dafür muss die entsprechende Schockleiste gefüllt werden, die gut sichtbar am Lebensbalken der Feine hängt. Simple Trefferkombos helfen zwar auch, aber das Ausnutzen von Elementarschwächen durch Magie-Materia ist die bessere Wahl.

Ist die Schockleiste gefüllt, machen selbst einfach Attacken für kurze Zeit 160 Prozent des Schadens, den sie normalerweise verursachen. In diesem geschockten Zustand ist es also besonders leicht, Gegner mit massiven HP-Mengen in die Knie zu zwingen.

160% ist nicht das Ende: Wer die Kampfberichte von Chadley aber genau verfolgt, weiß auch, dass es Herausforderungen gibt, die verlangen, die Schockschaden auf bis zu 200 Prozent zu erhöhen – später sogar noch mehr. Das Problem an der Sache ist aber, dass das gar nicht so einfach ist.

Wie erhöhe ich den Schockschaden?

Tatsächlich ist nämlich nicht jede Attacke dafür geeignet. Bei den allermeisten Angriffen endet die Schockleiste bei 160 Prozent, was daher wie die natürliche Grenze wirkt. Es gibt aber Mittel und Wege, um deutlich mehr Schaden auszuteilen und Chadleys Kampfberichte abzuschließen.

Folgende Attacken helfen, den Schockschaden zu erhöhen:

Tifa - Spezialattacke (Dreieck-Taste): Mit die Standard-Spezialfertigkeit von Tifa geht es wohl am einfachsten, den Schockschaden zu erhöhen. Nutzt die Sprengfaust (oder die anderen Varianten der Attacke) um schnell Schaden auszuteilen, der die Schockleiste erhöht. Pro Einsatz werden 5% auf den Schockschaden des Gegners draufgeschlagen.

Mit die Standard-Spezialfertigkeit von Tifa geht es wohl am einfachsten, den Schockschaden zu erhöhen. Nutzt die Sprengfaust (oder die anderen Varianten der Attacke) um schnell Schaden auszuteilen, der die Schockleiste erhöht. Pro Einsatz werden 5% auf den Schockschaden des Gegners draufgeschlagen. Tifa - Rechtschaffende Faust: Diese Waffenfertigkeit erhaltet ihr mit den Megahandschuhen, die in Kapitel 16 versteckt sind. Mit einem Treffer kommen gleich 30% Schockschaden dazu.

Diese Waffenfertigkeit erhaltet ihr mit den Megahandschuhen, die in Kapitel 16 versteckt sind. Mit einem Treffer kommen gleich 30% Schockschaden dazu. Aerith - Strahl der Vergeltung: Auch Aerith lässt sich zum Erhöhen des Schockschadens einsetzen. Da hier die Prozentzahlen nicht ganz so schnell steigen, ist Tifa die bessere Wahl.

Sobald also ein Gegner in den Schockzustand verfällt, solltet ihr ihn mit obigen Attacken malträtieren. So ist es relativ leicht, die 200 Prozent-Marke für Chadleys Kampfbericht zu knacken. Insgesamt kann die Leiste auf bis zu 300 Prozent erhöht werden.

Tipps für Kampfbericht-Experten: Wenn es euch nur um das Abschließen der Kampfberichte geht, empfehlen wir euch, bei Chadley in den VR-Kampf gegen den großen Chocobo-Esper zu ziehen. Durch dessen hohe Lebensleiste und lang andauernden Schockzustanden, geht das hier am leichtesten.