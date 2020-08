Eines der besten RPGs aller Zeiten ist jetzt im Xbox Game Pass

Seid ihr im Besitz des Xbox Game Pass? Dann könnt ihr jetzt eines der beliebtesten Rollenspiele zocken: Final Fantasy 7. Das JRPG erschien ursprünglich 1997 für die Playstation und war der erste Teil der langlebigen Reihe, der sich von den 2D-Sprites entfernte und stattdessen 3D-Figuren mit 2D-Hintergründen mischte. Nun ist es Teil des Game Pass.

Das ist nicht das Remake! Im April kam Final Fantasy 7 wieder ins Gespräch, als die erste Episode eines Remakes für die PS4 erschien. Das Final Fantasy 7 Remake ist aber viel mehr als eine Nacherzählung der bekannten Geschichte. Square Enix erweitert diese und führt sogar einige mysteriöse Veränderungen ein. Was es damit auf sich hat, werden wir wohl erst in den kommenden Episoden erfahren.

Ganz so gut und modern wie das Final Fantasy 7 Remake sieht das Original zwar nicht aus, dafür erlebt ihr die komplette Geschichte. Denn das Remake endet recht früh in der Story und nun müssen Spielern auf die Fortsetzung warten, die zwar so bald wie möglich erscheinen soll, deren Releasetermin wird aber noch nicht wissen.

Den Test des Final Fantasy 7 Remakes lest ihr hier:

Worum dreht sich Final Fantasy 7 überhaupt?

Eine epische Geschichte: Im Rollenspiel schlüpft ihr in die Rolle von Cloud Strife. Er schließt sich der Widerstandsgruppe Avalanche an, welche gegen finsteren Shinra-Konzern kämpft. Dieser entzieht dem Planeten die Lebenskraft, um Energie zu gewinnen.

Die Story wird im späteren Verlauf noch deutlich komplexer und steckt zudem voller überraschender Wendungen. Die Kämpfe finden rundenweise statt und ihr müsst eure Heldengruppe stets taktisch klug ausrüsten und verbessern, um selbst die Bossgegner besiegen zu können.

Besitzt ihr einen Xbox Game Pass? Werdet ihr Final Fantasy 7 jetzt spielen?