Den Final Fantasy 10-Sport Blitzball gibt es absurderweise jetzt auch in Star Wars

In einer weit entfernten Galaxie wurde vor langer Zeit wohl auch schon die kuriose Unterwasser-Sportart namens Blitzball gespielt. Soll heißen: Im Star Wars-Universum hält jetzt ein Sport aus Final Fantasy 10 Einzug. Das ist genau so kurios und absurd, wie es klingt, aber damit gehört Blitzball eigentlich hochoffiziell zum Star Wars-Kanon. Einfach, weil der Autor eines Buches so großer Fan ist.

Star Wars und Blitzball aus Final Fantasy 10 gehören jetzt zusammen

Darum geht's: Kennt ihr Blitzball? Wenn ihr Final Fantasy 10 gespielt habt, wahrscheinlich schon. Es handelt sich dabei um eine Ballsportart, die unter Wasser stattfindet und jetzt auch Teil des Star Wars-Kanons ist. Das liegt daran, dass sie der Autor Mike Chen in seinem neuesten Roman erwähnt. Wohl einfach deshalb, weil er es kann.

Auf Twitter verrät der Autor von Star Wars: Brotherhood eine ganze Reihe an interessanten sowie kuriosen Easter-Eggs, die er in seinen Roman eingebaut hat. Der dreht sich eigentlich um Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker sowie darum, was die beiden Jedi in der Zeit der Klonkriege so alles erleben. Aber es gibt darin eben auch einen Sport aus Final Fantasy.

Laut Mike Chen hat er eine Blitzball-Referenz in sein Buch eingebaut. Zumindest wird erwähnt, dass die Sportart in einem See gespielt würde. Es handelt sich dabei um ein Minispiel aus Final Fantasy 10, das dem Autor so gut gefallen hat und von ihm so viel gespielt wurde, dass er es einfach in seinen Star Wars-Roman einbauen musste.

#6: There's a reference to a sport called Blitzball played in a local lake. Blitzball is basically underwater hockey played as a minigame in Final Fantasy X. As a former NHL writer, I freaking loved Blitzball and spent hours winning leagues. pic.twitter.com/uad4uIMcrA — Mike Chen - LIGHT YEARS FROM HOME is out now! (@mikechenwriter) May 17, 2022

Aber wie der Thread verrät, bleibt es nicht bei dieser einen Referenz. Ganz im Gegenteil: Auch Star Wars Jedi: Fallen Order findet Erwähnung in dem neuen Star Wars-Buch. Das könnte zusammen mit einer ganzen Menge anderer Hinweise darauf hindeuten, dass uns in der Disney-Serie Obi-Wan Kenobi oder im kommenden Spiel Star Wars Jedi: Survivor ein Crossover bevorsteht. Womöglich treffen Obi-Wan Kenobi und Cal Kestis aufeinander.

Was haltet ihr von solchen Easter-Eggs? Findet ihr, das passt zusammen oder eher nicht?