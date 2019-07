Fire Emblem: Three Houses erscheint am 26. Juli für die Nintendo Switch. Damit ist es das erste Fire Emblem, das im Original zuerst auf Nintendos Hybridkonsole erscheint. Bis dahin ist es noch ein Weilchen, allerdings sorgt der Trailer mit vielen möglichen Gameplay-Andeutungen wahrscheinlich nicht dafür, dass die Fans geduldiger warten können, eher im Gegenteil.

Im Trailer sehen wir die Köpfe der drei Häuser, wie sie jeweils zur Kampf aufrufen, sowie Gameplayszenen direkt vom Schlachtfeld: Fliegende Einheiten auf Pegasi, eine offensichtlich schwere Charakterklasse, die ein Ritter oder Paladin sein könnte und einen so genannten Gambit-Boost mit mehreren Figuren gleichzeitig auf dem Bildschirm.

Außerdem tragen ein paar der Figuren die Farben rot, gelb und blau. Hierbei handelt es sich um die Farben der drei Häuser, nach denen das Spiel benannt ist. Glauben wir übrigens einem Posting auf Twitter, soll die Kampagne eines einzelnen Hauses 80 Stunden in Anspruch nehmen:

Yoshiyuki Kusakihara, Director of Fire Emblem: Three Houses said it took him 80 hours just to beat one of the House Path's without skipping cutscenes. Also unknown how many of the sidequests/stories he did.



