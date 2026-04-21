Dragon Ball Sparking! Zero: Alle 30 neuen Charaktere des Super Limit-Breaking Neo-DLC im Überblick

Bandai Namco bringt mit einem DLC ein großes Update für Dragon Ball Sparking! Zero heraus. Einige Fan-Favoriten aus der Serie werden dadurch endlich spielbar.

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Myki Trieu
21.04.2026 | 14:52 Uhr

Tao Bai Bai ist endlich ein spielbarer Charakter in Sparking! Zero. (© Akira Toriyama Bandai Namco) Tao Bai Bai ist endlich ein spielbarer Charakter in Sparking! Zero. (© Akira Toriyama/ Bandai Namco)

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Im Rahmen der Dragon Ball Games Battle Hour kündigte Bandai Namco offiziell den nächsten Ableger der Xenoverse-Spiele an. Aber nicht nur das. Fans des beliebten Arena-3D-Fighter Dragon Ball Sparking! Zero dürfen sich auch auf den DLC "Super Limit-Breaking Neo!" freuen.

Um welche neuen Kämpfer*innen und weitere Zusatzinhalte es im DLC genau geht, haben wir euch in den folgenden Abschnitten zusammengefasst:

Aktuell sind nur 27 der 30 Charaktere enthüllt worden. Die restlichen drei Charaktere tragen wir nach, sobald es neue Informationen dazu gibt. Schaut also regelmäßig vorbei.

Video starten 3:27 Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt einen gigantischen DLC mit über 30 weiteren spielbaren Figuren und einem neuen Modus

Alle 30 angekündigten DLC-Charaktere im Überblick

Das Super Limit-Breaking Neo-DLC soll laut Bandai Namco den spielbaren Charakter-Pool von Dragon Ball Sparking! Zero um mindestens 30 neue Kämpfer*innen erweitern. 

  • Bardock
  • Champa
  • Cheelai
  • Chilled
  • Oberteufel Piccolo
  • C8
  • Fasha
  • General Blue
  • Opa Gohan
  • Hell Fighter C17
  • Jaco
  • König Vegeta
  • Tao Bai Bai
  • Mighty Mask
  • Nam
  • Nuova Shenlong (GT)
  • Pikkon
  • Salza
  • Super C17
  • Shin
  • Tora
  • Trunks (GT)
  • Trunks (GT) Super-Saiyajin
  • Uub
  • Vegeta (GT)
  • Vegeta (GT) Super-Saiyajin
  • Zangya
  • ???
  • ???
  • ???
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Vier neue Maps und über 20 kosmetische Gegenstände warten im DLC

Im neuen DLC können Fans sich außerdem auf vier neuen Maps austoben:

  • Kame-Haus von Muten Roshi
  • Gottespalast
  • Bitter Tundra (Schneegebiet)
  • Stratosphäre (Planet Vegeta)

Zusätzlich erweitert das DLC die Personalisierung der einzelnen spielbaren Charaktere mit über 20 weiteren kosmetischen Gegenständen und Kostümen wie beispielsweise Videl Great Saiyaman-Outfit oder Son Gokus Kleidung aus der finalen Episode von Dragon Ball Z, als er gegen Uub im Kampfsport-Turnier kämpfte.

Wie der neue Solo-Modus von Dragon Ball Sparking! Zeros DLC Super Limit-Breaking Neo spielen wird und welche Neuheiten er mit sich bringt, findet ihr auf der nächsten Seite.

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