Dragon Ball Sparking! Zero: Alle 30 neuen Charaktere des Super Limit-Breaking Neo-DLC im Überblick

Im Rahmen der Dragon Ball Games Battle Hour kündigte Bandai Namco offiziell den nächsten Ableger der Xenoverse-Spiele an. Aber nicht nur das. Fans des beliebten Arena-3D-Fighter Dragon Ball Sparking! Zero dürfen sich auch auf den DLC "Super Limit-Breaking Neo!" freuen.
Um welche neuen Kämpfer*innen und weitere Zusatzinhalte es im DLC genau geht, haben wir euch in den folgenden Abschnitten zusammengefasst:
- Alle 30 neuen Charaktere im Überblick
- Vier neue Maps und zusätzliche kosmetische Gegenstände
- Neuer Solo-Modus
Aktuell sind nur 27 der 30 Charaktere enthüllt worden. Die restlichen drei Charaktere tragen wir nach, sobald es neue Informationen dazu gibt. Schaut also regelmäßig vorbei.
Alle 30 angekündigten DLC-Charaktere im Überblick
Das Super Limit-Breaking Neo-DLC soll laut Bandai Namco den spielbaren Charakter-Pool von Dragon Ball Sparking! Zero um mindestens 30 neue Kämpfer*innen erweitern.
- Bardock
- Champa
- Cheelai
- Chilled
- Oberteufel Piccolo
- C8
- Fasha
- General Blue
- Opa Gohan
- Hell Fighter C17
- Jaco
- König Vegeta
- Tao Bai Bai
- Mighty Mask
- Nam
- Nuova Shenlong (GT)
- Pikkon
- Salza
- Super C17
- Shin
- Tora
- Trunks (GT)
- Trunks (GT) Super-Saiyajin
- Uub
- Vegeta (GT)
- Vegeta (GT) Super-Saiyajin
- Zangya
- ???
- ???
- ???
Vier neue Maps und über 20 kosmetische Gegenstände warten im DLC
Im neuen DLC können Fans sich außerdem auf vier neuen Maps austoben:
- Kame-Haus von Muten Roshi
- Gottespalast
- Bitter Tundra (Schneegebiet)
- Stratosphäre (Planet Vegeta)
Zusätzlich erweitert das DLC die Personalisierung der einzelnen spielbaren Charaktere mit über 20 weiteren kosmetischen Gegenständen und Kostümen wie beispielsweise Videl Great Saiyaman-Outfit oder Son Gokus Kleidung aus der finalen Episode von Dragon Ball Z, als er gegen Uub im Kampfsport-Turnier kämpfte.
Wie der neue Solo-Modus von Dragon Ball Sparking! Zeros DLC Super Limit-Breaking Neo spielen wird und welche Neuheiten er mit sich bringt, findet ihr auf der nächsten Seite.
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