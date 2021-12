Forspoken hat einen Release-Termin, im Mai 2022 ist es soweit

Zu Forspoken gab es bislang nur eine Handvoll Infos sowie ein paar beeindruckende Trailer zu sehen. Jetzt wissen wir auch, wann der Action-Titel von Square Enix erscheinen wird. Auf den Game Awards 2021 wurde nämlich der Release-Termin des PS5-Exklusivtitels bekannt gegeben.

Wann erscheint Forspoken? Der Release des Spiels ist für den 24. Mai 2022 geplant.

Außerdem wurde ein neuer Trailer während der Show gezeigt, der die actiongeladenen Kämpfe des Spiels demonstriert:

Das ist bislang zu Forspoken bekannt

In Forspoken schlüpfen wir in die Rolle der New Yorkerin Frey, die sich einen Weg aus dem ebenso schönen wie gefährlichen Land Athia bahnen muss. Darin lauern etliche Gefahren, darunter auch die Tantas, mächtige Matriarchinnen, die über das Land herrschen. Glücklicherweise verfügt Frey über allerlei magische Fähigkeiten und weiß sich dementsprechend zu wehren.

Square Enix legt neben dem Gameplay einen besonderen Fokus auf die technische Umsetzung. Mehr noch, die Open World von Forspoken soll "alle anderen in grafischer Hinsicht übertreffen". Die bisherigen Trailer machen in jedem Fall schon einen guten Eindruck, ob der Titel dieses hohe Ziel aber tatsächlich erreichen kann, werden wir vermutlich erst zum Release im Mai 2022 erfahren.

Wie gefällt euch der neue Trailer zum Spiel?