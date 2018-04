Fortnite: Battle Royale - Fake-Tweet über angebliche Einstellung des Spiels sorgt für Chaos

Aktuell kursiert das Gerücht, dass Fortnite: Battle Royale im Mai angeblich endgültig seine Pforten schließt. Viele Spieler sind verwirrt bis panisch, aber wir können euch beruhigen: Das Ganze geht auf einen Fake-Tweet zurück und entspricht nicht der Wahrheit. Fortnite: Battle Royale wird uns wohl erstmal noch eine ganze Weile erhalten bleiben.

Fake-Tweet begründet Fortnite: Battle Royale-Ende mit Klage gegen PUBG

Die ganze Aufregung rund um das angebliche Aus von Fortnite: Battle Royale verdanken wir einem gefälschten Tweet voller Rechtschreibfehler, der aussehen soll, als käme er vom offiziellen Twitter-Account des Spiels. Darin steht Folgendes:

"Wegen der Klage gegen PubG [sic] aufgrund von Verstößen gegen das Urheberrecht. Wir bedauern, sie informieren zu müssen, dass Fortnite: Battle Royale am 24. Mai 2018 zu einem Ende kommt. Rette die Welt wird immer noch in Entwicklung sein und wir werden ASAP ausrollen."

Besonders kurios erscheint daran, dass Fortnite: Battle Royale aufgrund einer Klage gegen PUBG vor dem Aus stehen soll. Andersherum würde das eventuell noch Sinn ergeben, aber so nicht.

In Wirklichkeit: PUBG Corp. verklagt Macher chinesischer Klone

Es gibt zwar keine Klage gegen Playerunknown's Battlegrounds, die das Ende von Fortnite: Battle Royale einläutet, aber dafür verklagt die PUBG Corporation aktuell den chinesischen Entwickler NetEase. Der soll mit den Mobile Games Rules of Survival und Knives Out dreist bei PUBG geklaut haben. In den Battle Royale-Shootern findet sich neben kopierten Gebäuden, Landschaften, Fahrzeugen, Waffen und Kleidung offenbar sogar der Chicken Dinner-Slogan des Originals wieder.

Fortnite: Battle Royale läuft unbeirrt weiter

Auf dem offiziellen Twitter-Account von Fortnite findet sich indes keine Spur von einem drohenden Ende und auch keine Reaktion auf den Fake-Tweet. Stattdessen twittert der Entwickler fleißig Updates zu neuen Inhalten wie Skins, dem neuen Replay-Tool oder zum Hotfix 3.5.1 sowie dem Patch 3.5.0.

Was sagt ihr zu der Angelegenheit? Ist euch das Gerücht auch begegnet?

