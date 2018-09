Fortnite lädt diesen Sommer zum großen eSport-Turnier Summer Skirmish ein. Die Veranstaltung kämpft allerdings immer wieder mit Bugs, die teilweise sehr ärgerlich ausfallen.

Einer davon hat jetzt möglicherweise sogar dafür gesorgt, dass Nate Hill vom Team FaZe sein Match kurz vor Schluss verloren hat.

Spitzhacken-Bug plagt eSportler

Es kommt zwar sehr selten vor, aber immer mal wieder: In Fortnite existiert ein Bug, der die Erntewerkzeuge unbrauchbar macht. Mit der Spitzhacke lässt sich dann nichts mehr zerstören.

Das kann im falschen Augenblick äußerst ärgerlich sein und über Leben und Tod der Spielfigur entscheiden. Wie zum Beispiel bei Nate Hill in einer der letzten Runden des Summer Skirmish-Turniers.

Was ist beim Summer Skirmish-Turnier passiert?

Kurz vor Ende des Fortnite-Matches wurde der Sturm zum letzten Mal kleiner. Nate Hill war relativ weit oben in einem Gebäude und wollte sich mit der Spitzhacke einen Weg nach unten bahnen.

Dummerweise versagte das Erntewerkzeug dann aber genau in dem Moment, in dem er es so dringend gebraucht hätte. Er kam nicht durch den Boden durch und musste sich seinen Weg freischießen.

Letztlich ist er dann durch einen Sturz gestorben und sein Kontrahent hat die Runde gewonnen. Kein Wunder also, dass der Ärger bei Nate Hill anschließend groß war.

Hat der Bug ihm den Sieg gekostet?

Ob der eSportler ohne den Bug wirklich gewonnen hätte, steht natürlich nicht fest. Darüber wird jetzt heiß diskutiert.

Sicher wissen wir nur, dass so etwas natürlich höchstgradig ärgerlich ist und für viel Ablenkung sorgt. Das sollte während eines Turniers, bei dem es um viel Geld geht, eigentlich nicht passieren.

Epic und Fortnite kämpfen bei den bisherigen Turnieren allerdings immer wieder mit Problemen. Das erste große Turnier musste wegen massiver Lags sogar abgebrochen werden.

Zuletzt gab es Probleme mit der Schwerkraft:

Was sagt ihr zum Ausgang des verbuggten Matches? Hätte Nate Hill ohne den Spielfehler gewonnen?