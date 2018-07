Fortnite - Epic räumt Fehler beim desaströsen eSport-Turnier ein

Fortnite und eSport, das sollte eigentlich gut funktionieren. Beim ersten, großen und offiziellen Turnier der Summer Skirmish-Reihe lief aber einiges schief. Statt der geplanten 10 Matches wurden nur vier gespielt und die meisten Zuschauer waren enttäuscht.

Jetzt meldet sich Epic Games mit einem ausführlichen Statement zu der chaotischen Veranstaltung. Der Entwickler gibt zu, dass das Ganze nicht wie geplant gelaufen sei und erklärt, was sich in Zukunft ändern soll.

Allem anderen voran war das größte Problem des Turniers der massive Lag. Die Verzögerungen haben es den meisten Spielern nahezu unmöglich gemacht, wie gewohnt zu spielen. Einige der schlimmsten Beispiele für die Verbindungs- und Server-Probleme findet ihr hier.

Zusätzlich sorgte auch das Wertungs-System für Kritik: Da es nicht um die Anzahl der Kills, sondern ums Überleben ging, haben die meisten Angetretenen eher auf Nummer sicher und dementsprechend vorsichtig gespielt. Was für Zuschauer schlichtweg langweilig sein kann.

Die Übertragung selbst kam ebenfalls nicht sonderlich gut an. Epic hat zwischen den einzelnen Streams der Spielenden hin- und hergeschaltet. Das allein kann schon äußerst unübersichtlich sein, aber hier kam noch hinzu, dass es kein Solo-Spiel war, sondern mit mehreren Spielern pro Team stattfand.

Laut Epic Games ist das Turnier "nicht wie geplant gelaufen". Was unter anderem auch daran gelegen haben soll, dass die meisten Ausgeschiedenen im Spiel geblieben sind, um weiter zuzuschauen. Außerdem habe auch die vorsichtige Spielweise sowie die massiven Bauaktivitäten dazu beigetragen, dass insbesondere gegen Ende der Runden mehr Spieler im Spiel waren.

Intern werde allerdings sowieso permanent daran gearbeitet, die Server-Struktur und -Performance zu verbessern, wenn zum Beispiel große Gebäude-Strukturen durch Explosionen zerstört werden. Die Verbesserungen sollen dann auch "intensiveren Modi wie 50v50" zugute kommen.

Beim ProAm-Turnier auf der E3 wurde die Zuschauer-Funktion bereits genutzt, aber beim Summer Skirmish nicht. Epic Games scheint in Zukunft auf das Spectator-Feature zurückgreifen zu wollen:

"Wir lieben das Übertragungs-Format, weil wir die Möglichkeit haben, unterschiedliche Individuen der Community ins Spotlight zu stellen. Aber das Format erlaubt nicht dasselbe kontextuelle Storytelling, das durch das Live-Spectator-Feature verfügbar ist. Das wird unglaublich deutlich in Situationen in den letzten paar Kreisen, in denen sehr viel gebaut wird."