Fortnite Chapter 6 - Release, Server-Downtime, Live-Event und mehr zu Season 1

In Chapter 6 Season 1 steht das traditionelle Japan im Fokus.

Mit Chapter 2 Remix endet dieses Wochenende die OG 2-Season von Fortnite. Als Nächstes steht Chapter 6 Season 1 für Battle Royale auf dem Plan. Was die inhaltlich bringt, wann sie startet und wie der Wechsel vonstattengeht, fassen wir in dieser Übersicht hier zusammen.

Termin - Wann startet Fortnite Chapter 6?

Datum: 1. Dezember 2024

1. Dezember 2024 Uhrzeit: unbekannt

Laut Leak soll Chapter 6 Season 1 am 21. Februar 2025 enden.

Server - Gibt es eine Downtime?

Ja. Mit dem Wechsel von Chapter 2 Remix auf Chapter 6 Season 1 sind Wartungsarbeiten und ein Update verbunden. Ihr habt noch bis zum 1. Dezember 8:00 Uhr Zeit den aktuellen Battle Pass der Remix-Season abzuschließen. Danach werden die Server heruntergefahren.

Wie lange wir warten müssen, bis das Update da ist und wir wieder Fortnite spielen können, lässt sich nicht genau sagen. Ihr solltet aber damit rechnen, dass die Wartungsarbeiten ein paar Stunden anhalten können – je nachdem, ob es zu technischen Problemen kommt, oder nicht.

Auf GamePro.de halten wir euch am 1. Dezember live auf dem Laufenden, damit ihr sofort wisst, wann die Server offline beziehungsweise wieder online gehen.

Gibt es ein Live-Event?

Bevor es richtig mit Chapter 6 Season 1 losgeht, können wir uns am 30. November von Chapter 2 Remix mit einem Live-Event verabschieden. Dabei handelt es sich dieses Mal um ein Tribute-Konzert für den verstorbenen Musiker Juice WRLD, das auf den Namen "Remix: The Final" hört. Ab 20 Uhr können wir unter anderem einen neuen Song von Juice WRLD auf dem Konzert hören. Aber auch Rapper Snoop Dogg hat neue Musik im Gepäck.

Bevor mit dem Konzert das Live-Event startet, wird auf der Fortnite-Map der POI "WRLD's Point" erscheinen und immer größer werden. Zusätzlich gibt es die Waffe Juices Saufkanne.

1:49 In Fortnite Chapter 2 Remix erobern Hip Hop-Legenden wie Snoop Dogg und Eminem die Insel

Wer ist Juice WRLD? Juice WRLD ist der Künstlername des Rappers Jarad Anthony Higgins, der 2019 an einem Schlaganfall als Folge einer Überdosis an Schmerzmitteln verstorben ist. Er ist über eigens produzierte Songs auf der Plattform Soundcloud bekannt geworden. Seinen großen Durchbruch schaffte er mit dem Song "Lucid Dreams".

Kostenloses Outfit: Wer sich bis zum 1. Dezember um 4 Uhr deutscher Zeit in Fortnite einloggt, bekommt einen Juice WRLD-Skin geschenkt. Mehr dazu so wie zum eigentlichen Live-Event lest ihr hier:

Inhalte - Was steckt in Chapter 6 Season 1?

Was wir genau in der ersten Season von Kapitel 6 erwarten dürfen, hat Epic Games noch nicht genau bekannt gegeben. Allerdings verraten Leaks schon eine ganze Menge.

Juice WRLD

Neben dem bereits erwähnten kostenlosen Outfit erhält Juice WRLD wohl noch einen weiteren Skin, der allerdings im Shop gekauft werden muss. Ebenfalls passend zu Juice WRLD soll es auch einen neuen Emote sowie einen Jam Track geben.

Map

Zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wie die neue Map am Ende aussehen wird. Wir gehen aber davon aus, dass die Karte einen traditionellen japanischen Touch bekommt, da das das Thema von Season 1 sein wird – was mittlerweile durch ein offizielles Keyart bestätigt wurde.

Zudem soll es einen Point of Interest geben, der eine Industriestadt zeigt.

Skins & Items

Das Keyart bestätigt zudem einige Charaktere, darunter Godzilla und Baymax aus dem gleichnamigen Disney-Film. Hier werden wir uns sicher auf Skins einstellen dürfen, die sich zu dem von Juice WRLD gesellen.

Zu den Leaks zählen außerdem neue Katzen (Sprites) und ein Quad-Launcher (gab es bereits). Nähere durchgesickerte Informationen zum Battle Pass gibt es dagegen noch nicht.

Fortnite OG feiert sein Comeback

Was Freunde von Fortnite OG freuen wird: Der Modus kommt dauerhaft zurück ins Spiel. Allerdings soll er nicht direkt zum Season-Start verfügbar sein, sondern erst ein paar Tage später, ab dem 6. Dezember.

Mehr Informationen dazu findet ihr hier:

Damit nicht genug: Epic Games hat laut Leaks auch an ein paar Mechaniken gebastelt, die sich mit Chapter 6 ändern oder neu einziehen sollen. So soll es ein Void-Feature geben und das Medaillon-Feature wurde angeblich überarbeitet. Im Zuge der kompletten Pass-Umstrukturierung werden außerdem die Sterne im Battle Pass entfernt.