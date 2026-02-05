Läuft gerade Fortnite: Trailer zum Valentinstagsevent "Love & Legends
Fortnite: Trailer zum Valentinstagsevent Love + Legends

Fortnite: Trailer zum Valentinstagsevent "Love & Legends

05.02.2026 | 12:22 Uhr

In Fortnite ist das Valentinstags-Event Love and Legends gestartet, das die Legendary Seven and HUNTR/X (aus K-Pop Demon Hunters) featured. Daneben erwarten euch tägliche Login-Boni, sammelbare Candy Hearts, sowie ein neuer, herzförmiger Look für den Sturm.
Fortnite
Fortnite
Fortnite

Fortnite

Genre: Shooter

Release: 29.06.2020 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2, Switch, iOS, Android)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
