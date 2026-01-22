Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Inhalte und mehr zu Update 39.30 im Live-Ticker

Das nächste Fortnite-Update samt Serverdown steht an. Im Ticker fassen wir alles Wichtige zusammen.

Annika Bavendiek
22.01.2026 | 05:00 Uhr

Seit dem letzten Update treiben Stan, Cartman + Co. in Unwesen in Fortnite. Seit dem letzten Update treiben Stan, Cartman & Co. in Unwesen in Fortnite.

Mit dem letzten Update 39.20 startete in Fortnite Anfang Januar die South Park-Kollaboration. Jetzt steht der nächste Patch an, der am Crossover noch einmal Änderungen vornehmen könnte. Das große Thema scheint aber wohl eher Chainsaw Man zu sein. Im Live-Ticker halten wir alle wichtigen Informationen zu den Inhalten, Serverdown und mehr für euch parat.

Fortnite-Update 39.30 im Live-Ticker

Donnerstag, 22.01.2026

05:00 Uhr

Da sind wir mal wieder: Fortnite bringt ein neues Update, wir müssen solange die Wartungsarbeiten abwarten. Ein paar Stunden haben wir aber noch, bis die Server runtergefahren werden.

Video starten 1:15:13 South Park ist schwer zu ertragen, das ist das Tolle daran

Fortnite v39.30: Voraussichtliche Uhrzeit für den Serverdown

  • Wann gehen die Fortnite-Server offline? am Donnerstag, den 22. Januar 2026
  • Um welche Uhrzeit beginnt der Serverdown? ab 10 Uhr morgens
  • Abschaltung des Matchmakings: Das Matchmaking geht wie üblich knapp 30 Minuten vorher offline, also gegen 9:30 Uhr.

Ab wann kann ich wieder Fortnite spielen? Eine genaue Zeit nennt Epic Games wie üblich nicht. Bei kleineren Updates wie diesem hier erwarten wir, dass die Server gegen die Mittagszeit wieder online gehen, also zwei bis drei Stunden offline sind – zumindest, sofern es nicht zu technischen Problemen kommt.

"Wir haben Fortnite zu Hause" - Vater baut eigenen Shooter für seinen Sohn, der Fortnite liebt, doch das Spiel soll ihm Mathe beibringen
von Jonas Herrmann
Wir haben Fortnite zu Hause - Vater baut eigenen Shooter für seinen Sohn, der Fortnite liebt, doch das Spiel soll ihm Mathe beibringen
Das wohl berühmteste deutsche Internet-Phänomen "Barbaras Rhabarberbar" kommt jetzt ganz groß raus - als Fortnite-Tanz
von Jonas Herrmann
Das wohl berühmteste deutsche Internet-Phänomen Barbaras Rhabarberbar kommt jetzt ganz groß raus - als Fortnite-Tanz
Fortnite Mobile-Download auf iOS- und Android-Handy: So installiert ihr den Epic Games Store auf iPhone und Co.
von Chris Werian
Fortnite Mobile-Download auf iOS- und Android-Handy: So installiert ihr den Epic Games Store auf iPhone und Co.

Das steckt in Fortnite-Update 39.20 (Kapitel 7 Saison 1)

Mit ziemlicher Sicherheit wird Epic Games einige Bugs beheben, die die Grafik (u.a. Frame Drops) und Forbewegung (Glider) betreffen. Das lässt sich zumindest aus dem offiziellen Trello-Board ableiten. Was neue Inhalte betrifft, werden wir uns Gerüchten nach über eine weitere Kollaboration freuen:

Chainsaw Man Crossover: Es gibt Hinweise im Code auf Skins und eine Waffe, die zum beliebten Anime passen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Neuer Spielmodus "Pimlico": Gerüchte über einen neuen Modus, der Elemente von Fall Guys und Basketball kombiniert, gibt es schon länger. Erste Content Creator konnten ihn wohl schon spielen.

Map-Änderungen: Wenig überraschend dürfte auch sein, dass die Map teilweise angepasst wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Darüber hinaus sollten noch weitere Updates und Neuheiten anstehen, wie neue Kicks, Waffen, Emotes – das Übliche halt.

Im Live-Ticker oben halten wir euch passend zum Serverdown auf dem Laufenden, was für neue Spekulationen aufkommen. Meist stellen die sich als richtig heraus. Außerdem benachrichtigen wir euch direkt, sobald die Server wieder online sind.

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Fortnite
Amazon
Fortnite
ab 3,65 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Fortnite

Fortnite

Genre: Shooter

Release: 29.06.2020 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2, Switch, iOS, Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 54 Minuten

Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Inhalte und mehr zu Update 39.30 im Live-Ticker

vor einer Woche

Fortnite Server sind wieder online: Server-Status und Inhalte des Updates 39.20 im Live-Ticker

18.12.2025

Fortnite-Server sind wieder online: Aktueller Server-Status und alle Inhalte des Updates 39.11

11.12.2025

Fortnite-Update 39.10 ist live: Zu den deutschen Patch Notes mit allen Inhalten

30.11.2025

Fortnite-Server sind wieder online: Alles zum Server-Status und Chapter 7-Start
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Auf Netflix war 2025 ein legendärer Anime besonders beliebt - selbst One Piece, Demon Slayer oder DanDaDan kamen da nicht heran

vor 9 Minuten

Auf Netflix war 2025 ein legendärer Anime besonders beliebt - selbst One Piece, Demon Slayer oder DanDaDan kamen da nicht heran
Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Inhalte und mehr zu Update 39.30 im Live-Ticker

vor 54 Minuten

Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Inhalte und mehr zu Update 39.30 im Live-Ticker
Diese Konsole vereint PS5, Xbox Series X und Switch 2 in einem Gerät und die Erfinderin erklärt damit den Konsolenkrieg für beendet   2  

vor 8 Stunden

Diese Konsole vereint PS5, Xbox Series X und Switch 2 in einem Gerät und die Erfinderin erklärt damit den Konsolenkrieg für beendet
Gamer haben alles in ihrem Lieblingsspiel erreicht und zocken trotzdem weiter - weil es einfach Spaß macht   1  

vor 8 Stunden

Gamer haben alles in ihrem Lieblingsspiel erreicht und zocken trotzdem weiter - weil es einfach Spaß macht
mehr anzeigen