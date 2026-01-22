Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Inhalte und mehr zu Update 39.30 im Live-Ticker

Seit dem letzten Update treiben Stan, Cartman & Co. in Unwesen in Fortnite.

Mit dem letzten Update 39.20 startete in Fortnite Anfang Januar die South Park-Kollaboration. Jetzt steht der nächste Patch an, der am Crossover noch einmal Änderungen vornehmen könnte. Das große Thema scheint aber wohl eher Chainsaw Man zu sein. Im Live-Ticker halten wir alle wichtigen Informationen zu den Inhalten, Serverdown und mehr für euch parat.

05:00 Uhr Da sind wir mal wieder: Fortnite bringt ein neues Update, wir müssen solange die Wartungsarbeiten abwarten. Ein paar Stunden haben wir aber noch, bis die Server runtergefahren werden.

1:15:13 South Park ist schwer zu ertragen, das ist das Tolle daran

Fortnite v39.30: Voraussichtliche Uhrzeit für den Serverdown

Wann gehen die Fortnite-Server offline? am Donnerstag, den 22. Januar 2026

am Donnerstag, den 22. Januar 2026 Um welche Uhrzeit beginnt der Serverdown? ab 10 Uhr morgens

ab 10 Uhr morgens Abschaltung des Matchmakings: Das Matchmaking geht wie üblich knapp 30 Minuten vorher offline, also gegen 9:30 Uhr.

Ab wann kann ich wieder Fortnite spielen? Eine genaue Zeit nennt Epic Games wie üblich nicht. Bei kleineren Updates wie diesem hier erwarten wir, dass die Server gegen die Mittagszeit wieder online gehen, also zwei bis drei Stunden offline sind – zumindest, sofern es nicht zu technischen Problemen kommt.

Mit ziemlicher Sicherheit wird Epic Games einige Bugs beheben, die die Grafik (u.a. Frame Drops) und Forbewegung (Glider) betreffen. Das lässt sich zumindest aus dem offiziellen Trello-Board ableiten. Was neue Inhalte betrifft, werden wir uns Gerüchten nach über eine weitere Kollaboration freuen:

Chainsaw Man Crossover: Es gibt Hinweise im Code auf Skins und eine Waffe, die zum beliebten Anime passen.

Neuer Spielmodus "Pimlico": Gerüchte über einen neuen Modus, der Elemente von Fall Guys und Basketball kombiniert, gibt es schon länger. Erste Content Creator konnten ihn wohl schon spielen.

Creators are now announcing they have played the previously leaked gamemode codenamed Pimlico, details are expected to be revealed soon! https://t.co/IeBIKKvrWQ — FNBRintel (@FNBRintel) January 13, 2026

Map-Änderungen: Wenig überraschend dürfte auch sein, dass die Map teilweise angepasst wird.

Darüber hinaus sollten noch weitere Updates und Neuheiten anstehen, wie neue Kicks, Waffen, Emotes – das Übliche halt.

Im Live-Ticker oben halten wir euch passend zum Serverdown auf dem Laufenden, was für neue Spekulationen aufkommen. Meist stellen die sich als richtig heraus. Außerdem benachrichtigen wir euch direkt, sobald die Server wieder online sind.