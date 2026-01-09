Fortnite Server gehen heute offline: Uhrzeit, Server-Status und Inhalte des Updates 39.20 im Live-Ticker

Fortnite bekommt sein erstes Update des Jahres. Was drin steckt und wie lange der Serverdown vermutlich andauert, lest ihr hier.

Eleen Reinke
09.01.2026 | 06:00 Uhr

Das neue Jahr ist angebrochen und damit steht auch direkt das erste Update für Fortnite ins Haus. Was alles drinsteckt, wann die Server offline gehen und ab wann ihr wieder spielen könnt, erfahrt ihr wie immer auf GamePro im Live-Ticker.

Freitag, 09.01.2026

06:00 Uhr

Moin moin und Ahoy! Ihr kennt das Spielchen vermutlich bereits: Für ein paar Stunden könnt ihr Fortnite noch zocken, ab rund 9:30 Uhr werden dann erst das Matchmaking und danach die Server komplett abgeschaltet.

Auch wir gönnen uns, wie es Tradition ist, noch ein Käffchen und begleiten dann nachher den Serverdown live.

Fortnite v39.20: Das sind die voraussichtlichen Zeiten für den Serverdown

  • Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Freitag, den 9. Januar 2026
  • Um welche Uhrzeit beginnt der Serverdown? ab 10 Uhr morgens
  • Abschaltung des Matchmakings: Das Matchmaking geht wie üblich knapp dreißig Minuten vorher offline, also gegen 9:30 Uhr.

Video starten 0:47 Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite

Ab wann sind die Fortnite-Server wieder online? Einen genauen Zeitraum gibt es nicht. Bei kleineren Updates wie diesem rechnen wir aber nicht damit, dass der Serverdown länger als drei Stunden andauert – vorausgesetzt natürlich, es kommt zu keinen Problemen.

Gegen 12 bis 13 Uhr sollte es dementsprechend weitergehen.

Das letzte Update am 18. Dezember ging sogar noch schneller über die Bühne, hier waren die Server bereits nach knapp anderthalb Stunden wieder live.

Das steckt in Fortnite-Update 39.20

Der offizielle Fortnite-Account hat bereits bestätigt, dass mit dem Update eine South Park-Kollaboration ins Spiel kommen wird:

Wie inzwischen üblich, gibt es außerdem auch diesmal wieder zahlreiche Leaks zu den angeblichen Inhalten des Updates. Laut Leaker FortniteFNLK erwarten uns unter anderem Chapter 7 und OG Chapter 1 Super Styles, ein Update für Blitz inklusive neuer Map, neue Sidekicks, sowie neue Skins, Emotes und Waffen oder Items.

Auch an der Map soll es wieder Änderungen geben. Insider Shiina gibt hier außerdem an, dass zusätzlich die Belichtung in OG angepasst werden soll.

Das nächste Fortnite-Update soll dann am 22. Januar folgen. Die aktuelle Season läuft derweil noch bis zum 4. März 2026, sodass uns mit dem Chapter 7 Season 2-Update am 5. März dann wieder ein größerer Patch erwarten dürfte.

