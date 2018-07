Fortnite - Content-Update 5.0 bringt heute "neue" SMG ins Spiel

Update: Mittlerweile sind die Patchnotes für das Inhalts-Update 5.0 draußen. Der Hotfix führt wie im Vorhinein vermutet die reguläre SMG zurück in Fortnite ein.

Außerdem verursacht das halbautomatische Scharfschützengewehr jetzt mehr Schaden als zuvor und wir können uns 50% Rabatt auf den Modus Rette die Welt sichern. Unten alle Neuerungen in Fortnite im Überblick.

Battle Royale

Rette die Welt

Originalmeldung: Epic Games veröffentlicht heute, 17. Juli, gegen 14 Uhr das nächste inhaltliche Update für Fortnite. Es wird automatisch auf alle Plattformen aufgespielt. Eine Downtime soll es nicht geben.

Discover what's new in the v5.0 Content Update!



Available tomorrow, July 17 at 8 AM Eastern Time (1200 GMT).