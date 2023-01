Fortnite statt Dead Space: Isaac Clarke ballert sich jetzt durchs Battle Royale

Der Free-to-Play-Shooter Fortnite ist für seine ulkigen Kollaborationen bekannt. Neben Geralt aus The Witcher haben es auch Son Goku und sein Dragon Ball-Team ins Battle Royale geschafft. Doch das kommende Paket schlägt in eine ganz andere Kerbe ein und lässt uns ein wenig Horror-Stimmung im sonst so fröhlichen Shooter erleben.

Dead Space trifft auf Fortnite

Wie Epic Games in seinem Blog enthüllt, wird sich mit der nächsten Kollaboration niemand Geringeres als Isaac Clarke die Ehre geben und als spielbarer NPC für Fortnite verfügbar sein. Neben Isaac Clarke wird es aber noch weitere Items geben, die wir aus der Dead Space-Reihe kennen:

Was wird es geben? Das "Merkwürdige-Übertragungen-Auftragspaket" zu Dead Space Remake ist ab sofort erhältlich und enthält die folgenden Items:

Outfit „Isaac Clarke”

Merkwürdige-Übertragungen-Aufträge mit bis zu 1.500 V-Bucks

Rücken-Accessoire „RIG”

Rücken-Accessoire „USG Ishimura”

Spitzhacke „Plasma-Cutter”

Emote „Sofortausrüstung”

Was muss ich tun, um das Paket zu erhalten? Das Paket gibt es leider nicht kostenlos. Wenn wir das Paket kaufen wollen, müssen wir im Ingame-Shop von Fortnite 11,99 Euro investieren. Erst dann können wir uns als Isaac Clarke mit dem Plasma-Cutter durch die Gegend schneiden bzw. hacken.

Aktuell läuft in Fortnite die erste Season zum vierten Kapitel. Den passenden Trailer dazu gibt es hier:

1:35 Fortnite läutet mit actionreichem Trailer Kapitel 4 ein

Alles zu Kapitel 4 Season 1

Nach dem spektakulären Zersplittert-Event ist Fortnite in das vierte Kapitel gestartet. Neben zahlreichen Crossovern mit The Witcher, Doom und My Hero Academia gibt es nun Motorräder als neues Fortbewegungsmittel. Es ist möglich, von den Motorrädern aus zu ballern.

Im neuen Battle Pass gibt es frische Charaktere wie Massai oder Nezumi, mit denen wir uns in eine neue Partie schmeißen können. Dank der Realitätserweiterungen, die mit Kapitel 4 Einzug ins Spiel gehalten haben, ist es möglich, sich in gewissen Zeitabständen im Spiel zu boosten. Dazu kommen die Eroberungspunkte, durch die wir de Vorteil erhalten, Truhen und Gegner im eroberten Gebiet automatisch angezeigt zu bekommen.

Die gefallen euch die letzten Crossover in Fortnite und freut ihr euch auf Isaac im Spiel?