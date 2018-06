Wer sich darauf freut, am Wochenende wieder mehr Zeit für Fortnite: Battle Royale zu haben, darf sich vielleicht sogar doppelt freuen. Zum einen ist der versprochene XP-Bonus an den Start gegangen, das bedeutet, dass wir jetzt für jedes Fortnite-Match auf PS4, Xbox One, Switch, iOS oder PC die doppelte Menge an Erfahrungspunkten bekommen.

Der XP-Boost ist noch bis Montag, dem 2. Juli um 9 Uhr deutscher Zeit verfügbar. Genug Zeit also, um bis zum Start von Season 5 am 12. Juli noch einmal ordentlich den Battle Pass aufzuleveln. Die neuesten Gerüchte zur nächsten Season und die Antwort auf die Frage, was es mit dem "Leviathan" auf sich hat, findet ihr hier.

Wenn Epic Games dann noch die letzten Matchmaking-Probleme beheben kann, feiert vielleicht sogar die Spielwiese ihr Comeback. Der Übungsmodus wurde mit Update 4.5 in das Spiel integriert, wurde aber kurz danach wieder offline genommen und kann seither nicht gespielt werden.

Finalgefecht-Modus ist offline

Den limitierten Spielmodus "Finalgefecht" hat der Fortnite-Fluch nun auch ereilt und die Entwickler von Epic Games gaben via Twitter bekannt, dass der Modus offline genommen wird. Als Ersatz feiert der normale (und funktionstüchtige) 50 gegen 50-Modus ein Wiedersehen.

We’ll be disabling Final Fight LTM and re-enabling the 50v50 LTM at 10AM EDT.



Details here: https://t.co/Ta1d6BqjgQ — Fortnite (@FortniteGame) June 29, 2018

Dieses Mal kommt 50v50 aber mit folgenden Eigenschaften daher:

Doppelte Spawnrate der Zwillingspistolen

Doppelte Spawnrate der Sprungpads

50 Prozent mehr Ressourcen beim Ernten

Fortnite - Startet am Samstag die Rakete?

Seit geraumer Zeit lässt sich in Fortnite ein Countdown finden, der kontinuierlich tickt und die Community vor Fragen stellt. Der Countdown endet nun allerdings bald und wenn hier keine falsche Fährte gelegt wurde, erwartet uns am Samstag um 19:30 Uhr eine Überraschung.

Viele Spieler tippen auf den Start der Rakete, die im Silo bei Snobby Shores nur auf die Zündung wartet. Aktuell ertönt in Fortnite sogar eine Alarmsirene, die ebenfalls als Hinweis darauf gedeutet wird, dass uns eine gefährliche Explosion erwarten könnte.

IT'S HAPPENING!!!!! NEW LAUNCH SOUND??? Randomly happened out of nowhere pic.twitter.com/1NqKCBOnbi — OpTic CouRage (@CouRageJD) June 27, 2018

Was auch immer passieren wird, es wird wohl nur ein einziges Mal passieren. Der bekannte Fortnite-YouTuber Muselk scheint etwas mehr zu wissen und rührt schon jetzt gewaltig die Werbetrommel für das bevorstehende Event.

Guys.

Be at the rocket at 1:30pm Eastern time on Saturday.

Something big is gonna happen. And its only gonna happen once.

Thats all Im gonna say.

RT and get the word out. — Muselk (@MrMuselk) June 29, 2018

Was erhofft ihr euch von diesem besonderen Fortnite-Wochenende?