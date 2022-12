Fortnite ist nicht nur EIN Spiel! Alle Modi erklärt

Welche Modi existieren in Fortnite? In Fortnite existieren insgesamt sechs Kern-Modi, die Spieler ansteuern können. Dazu gehören:

Battle Royale

Arena

Gruppenkeile

Kreativ-Modus

Rette die Welt

Party Royale

Diese könnt ihr in eurer Modi-Auswahl unter “Von Epic” begutachten und auswählen. Die Modi im Detail und was euch dort erwartet, werden hier in den folgenden Absätzen erklärt.

1:35 Fortnite läutet mit actionreichem Trailer Kapitel 4 ein

Battle Royale – Mit und ohne Bauen

Was ist das für ein Modus? Der Battle-Royale-Modus ist einer der beliebtesten Modi in Fortnite. Es treten 100 Spieler auf einer großen Map an und der Letzte der steht, hat gewonnen. In diesem Modus wird es nie langweilig, da die Meta sowie die Map in jeder Season drastisch verändert werden.

Neue Waffen, Fahrzeuge, Landeorte und Mechaniken, wie das Schwimmen oder Parkour, gesellen sich je nach Season- oder Chapter-Start in den BR-Modus und frischen Eingestaubtes nochmal auf. Den Battle-Royale-Modus könnt ihr Solo, im Duo, Trio, Team, sowie mit oder ohne Bauen auswählen. Ihr entscheiden, worauf ihr Lust habt.

Arena - Ein Modus für Profis

Was ist das für ein Modus? Der Arena-Modus ist in Fortnite der kompetitive Bereich des Shooters. Hier treffen sich Profi-Spieler, um sich zu messen und für Turniere zu qualifizieren.

Wer eine hohe Platzierung oder eine Menge Kills abgestaubt hat, erlangt eine bestimmte Anzahl an Hype. Diese Punktzahl befördert euren Account in höhere Ligen, in denen ihr euch dann sogar für Turniere mit Preisgeldern qualifizieren könnt.

Beachtet, dass euer Hype nach jeder neuen Season zurückgesetzt wird. Der Modus kann Solo, im Duo oder Trio bestritten werden. Bauen ist hier dauerhaft aktiv und kann nicht abgeschaltet werden.

Gruppenkeile - Chaos und Zerstörung mit riesigen Teams

Was ist das für ein Modus? In Gruppenkeile treten zwei bereits ausgerüstete Teams mit jeweils 32-Spielern gegeneinander an. Das Ziel ist es, die vorgegebene Eliminierungsanzahl zu knacken. Ihr könnt euren Gleiter einsetzen, um mobiler zu entkommen und das Bauen ist auch aktiv.

In diesem Modus könnt ihr euch richtig austoben, da euer Tod nicht final ist. Ihr werdet nach eurem Ableben wieder ins Match geworfen und könnt mit euren bisher aufgehobenen Waffen in die Schlacht ziehen. Behaltet jedoch den Sturm im Auge, dieser wechselt schnell seine Richtung und kann euch unversehens umlegen.

Kreativ-Modus - Baut euch eure eigenen Maps und Modi

Was ist das für ein Modus? Der Kreativ-Modus ist in Fortnite im Grunde eine riesige Spielsammlung voller Minispiele, die von der Community selbst erstellt wurden. Ihr könnt also aus einer Vielzahl an Deathruns, Rennspielen oder Boxfights auswählen und mit Freunden diese testen.

Falls euch keins gefällt, könnt ihr selbst Minispiele oder Maps bauen und so eurer Kreativität freien lauf lassen. Im Januar 2023 wird der Kreativ-Modus übrigens noch besser. Dann könnt ihr nämlich unter anderem Skripte erstellen und wirklich einzigartige Spielmodi erschaffen.

Rette die Welt – PvE-Modus mit viel Humor

Was ist das für ein Modus? Rette die Welt ist der PvE-Modus von Fortnite. In diesem könnt ihr der Story auf den Grund gehen, woher der mysteriöse Sturm stammt und was mit der Menschheit auf der Erde passiert ist.

Zusammen mit einem Team von Mitspielern sammelt ihr hier tagsüber Ressourcen, womit ihr dann nachts mächtige Festungen errichtet, um Zombiehorden abzuwehren. Macht euch also gefasst auf jede Menge trockenem Humor, abgedrehten Waffen und unzähligen Missionen voller Loot.

Party Royal - Ein Modus zum Entspannen

Was ist das für ein Modus? Party Royal ist ein neuer Modus in Fortnite. Es handelt sich hierbei, um eine große Insel mit vielen Möglichkeiten, sich zu entspannen, Musik zu hören oder Minispiele zu spielen.

Hierbei geht es vor allem darum, mit Freunden auch andere Seiten von Fortnite zu entdecken, in denen vor allem das Beisammensein im Vordergrund steht.

Das waren alle Modi von Fortnite. Beachtet, dass Epic Games jederzeit neue Modi ins Spiel bringen könnte, um euch zu unterhalten. Gerade das neueste Update zu Kapitel 4 hat einiges verändert: Jetzt lohnt sich Fortnite nämlich für wirklich jeden Shooter-Fan.