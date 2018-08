Fortnite feiert weiterhin unglaubliche Erfolge. Unter anderem dürfte das an den stetigen Updates liegen, die Epic Games immer wieder unters Volk bringt.

Jedes dieser Updates lässt aber auch die Dataminer-Herzen höher schlagen: In den Tiefen des Codes finden sich immer wieder diverse Hinweise auf das, was da auf uns zukommen könnte.

Leak deutet haufenweise neue Spielmodi an

Der neueste Leak scheint einer der bisher größten zu sein: Es sieht ganz danach aus, als stünden uns diverse neue Spielmodi ins Haus.

Sollte sich der Leak bewahrheiten, erwarten uns unter anderem folgende Modi:

Practice

Taxes

Deimos

Gameplay Mutators

Sky Supply

WW

Was verbirgt sich hinter den Namen?

WW soll für Wild West stehen und als Modus auf neumodische Waffen und Technik verzichten.

stehen und als Modus auf neumodische Waffen und Technik verzichten. Bei Practice handelt es sich offenbar um einen Übungsmodus, der sich nochmal von der Spielwiese unterscheidet.

handelt es sich offenbar um einen Übungsmodus, der sich nochmal von der Spielwiese unterscheidet. Sky Supply beschert uns anscheinend jede Menge Supply Drops.

beschert uns anscheinend jede Menge Supply Drops. Gameplay Mutators dürfte uns an unterschiedlichen Stellschrauben drehen lassen und diverse Anpassungsmöglichkeiten bieten.

Aber da gibt es noch sehr viel mehr Namen, die weniger deutlich wirken. Zusätzlich stehen wohl auch eigene, spezielle Modi für Sniper, Explosiv-Waffen, Shotguns und vieles mehr an.

Neue Waffen, Items, Emotes, Skins & mehr

Wie bei jedem Fortnite-Leak bietet auch dieser wieder einen Ausblick auf mögliche Items und dergleichen. Es gibt offenbar jede Menge neue Erntewerkzeuge, Rucksäcke, Gleiter, Skins, Emotes, Waffen, Fallen und Items.

Neben einem schweren Scharfschützengewehr und einer "Rail Sniper" erwartet uns wohl auch noch eine "Break-barrel Shotgun". Hier seht ihr die Liste im Detail:

Files found within the #Fortnite Android APK file show some additions we may see with v5.2 this coming week including new skins, gamemodes and more!



Source: https://t.co/7UQXs2Guju pic.twitter.com/z4XLZlreM7 — Fortnite Battle Royale News (@FortniteBR) August 5, 2018

Kommen Skins für den Battle Bus?

Favoriten: Laut mehreren anderen Dataminern soll es in Fortnite bald die Möglichkeit geben, Favoriten einzustellen. Offenbar können wir so schneller und einfacher unsere Lieblings-Skins, Emotes und Co. auswählen.

Was ist daran besonders? Einige der Items, die im Code als Favoriten auswählbar sind, gibt es so noch gar nicht im Spiel. Oder sie sind noch nicht anpassbar, wie zum Beispiel der Battle Bus.

Was bedeutet das? Sollten die Dataminer Recht behalten, können wir anscheinend nicht nur unterschiedliche Skins für den Battle Bus auswählen, sondern uns auch noch auf Hüte und anpassbare Map-Marker gefasst machen.

Wie bei jedem Leak gilt auch hier: Es handelt sich dabei um unbestätigte Gerüchte. Die Angaben sind dementsprechend mit Vorsicht zu genießen.

Was haltet ihr von den neuesten Leaks? Worauf freut ihr euch am meisten, was haltet ihr für unrealistisch?

Fortnite - Der Battle Pass von Season 5 ansehen