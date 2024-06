Fortnite-Server gehen gleich offline - Uhrzeit und Server-Status im Live-Ticker

Es stehen Wartungsarbeiten bei Epic an.

Heute bekommt Fortnite zwar kein neues Update, da Epic Games aber seine Online Services wartet, werden die Server des Multiplayer-Spiels dennoch beeinträchtig sein. Hier erfahrt ihr, zu welchen Zeiten ihr mit Server-Ausfällen rechnen müsst und was es sonst noch zu wissen gibt.

05:30 Uhr Wie es während der Epic-Wartungsarbeiten um die Fortnite-Server steht, werden wir euch hier im Live-Ticker mitteilen.

Epic-Wartungsarbeiten: Wann sind die Server offline?

Datum: 20. Juni 2024 (Donnerstag)

20. Juni 2024 (Donnerstag) Uhrzeit: ab 8:00 Uhr deutscher Zeit

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten bei Epic? Die Ausfallzeit soll rund 30 Minuten betragen. Im Anschluss kann es noch gut 3 Stunden lang zu Verbindungsproblemen mit folgenden Diensten kommen:

Lobbies

Sessions

Einladungen

Noch mehr Artikel rund um Fortnite, die über Updates und den Server-Status hinausgehen, findet ihr hier:

Bekommt Fortnite heute neue Inhalte?

Kurz gesagt: nein. Die Wartungsarbeiten haben nur indirekt etwas mit Fornite zu tun, da es genau genommen um die Online Services von Epic Games geht. Es steht also kein neues Update an.

V30.20 kommt in wenigen Tagen

Allzu lange müssen wir aber nicht mehr auf ein neues Fortnite-Update warten. Schon nächste Woche, genauer gesagt am 25. Juni, soll Version 30.20 aufschlagen.

Bis zum 23. Juli (mit einem Update für v30.30) ist Epic Games mit Fortnite dann erst einmal in der Sommerpause. Bis zu nächste neue Season dauert es dann aber noch etwas. Vorher erwartet uns am 6. August Version 30.40. Erst am 16. August startet dann die nächste Season.

0:56 Fortnite stellt komplett neuen Modus für das kommende Update vor

Die aktuelle vierte Season steht gerade erst am Anfang. Seit dem Start am 13. Juni können wir unter anderem mit Metallica in Fortnite Festival (dem Standalone-Musikspiel innerhalb von Fortnite) die Bühne zum beben bringen können. Einen passenden Trailer dazu könnt ihr euch oben anschauen.