Das soll die Zukunft der Star Wars Spiele sein? | mit Hey Stan ​

Der EA-Exklusivitätsdeal ist Geschichte, die Star-Wars-Lizenz ist frei – aber welche Spiele erwarten uns jetzt in der weit, weit entfernten Galaxis?

Zusammen mit Felix, Lea und unserem liebsten Gaming-Kritiker Fritz reden wir nicht nur über Titel wie Galactic Racer oder das Taktik-Highlight Zero Company, die uns bereits dieses Jahr wieder in die Welt von George Lucas entführen, sondern blicken auch auf die im schwarzen Development-Loch verschollenen Titel wie Eclipse oder das KOTOR Remake.

Warum greifen echte Fans oft lieber zu alten Spielen oder Total Conversions und was hat Fortnite mit der Star-Wars-Gaming-Zukunft zu tun? Um letzteres einzuordnen, begrüßen wir als Special Guest den Fortnite-Experten HeyStan und sprechen mit ihm über die Möglichkeit, völlig eigene Star-Wars-Spiele im Epic-Shooter zu bauen! Schnallt euch an und diskutiert mit uns: Wie sieht EUER perfektes Star-Wars-Spiel aus?

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GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!