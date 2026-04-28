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Das soll die Zukunft der Star Wars Spiele sein? | mit Hey Stan ​

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Das soll die Zukunft der Star Wars Spiele sein? | mit Hey Stan ​

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Lea Herfurtner, Felix Rick, Christian Fritz Schneider
06.05.2026 | 18:00 Uhr

Der EA-Exklusivitätsdeal ist Geschichte, die Star-Wars-Lizenz ist frei – aber welche Spiele erwarten uns jetzt in der weit, weit entfernten Galaxis? 

Zusammen mit Felix, Lea und unserem liebsten Gaming-Kritiker Fritz reden wir nicht nur über Titel wie Galactic Racer oder das Taktik-Highlight Zero Company, die uns bereits dieses Jahr wieder in die Welt von George Lucas entführen, sondern blicken auch auf die im schwarzen Development-Loch verschollenen Titel wie Eclipse oder das KOTOR Remake. 

Warum greifen echte Fans oft lieber zu alten Spielen oder Total Conversions und was hat Fortnite mit der Star-Wars-Gaming-Zukunft zu tun? Um letzteres einzuordnen, begrüßen wir als Special Guest den Fortnite-Experten HeyStan und sprechen mit ihm über die Möglichkeit, völlig eigene Star-Wars-Spiele im Epic-Shooter zu bauen! Schnallt euch an und diskutiert mit uns: Wie sieht EUER perfektes Star-Wars-Spiel aus?

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