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Fortnite Festival bekommt für Season 14 eine neue Headlinerin, die bereits einen Emote im Spiel hat

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Fortnite Festival bekommt für Season 14 eine neue Headlinerin, die bereits einen Emote im Spiel hat

15.04.2026 | 18:01 Uhr

Fortnite startet in die 14. Season des Musik-Modus Festival. Dieses Mal nimmt Laufey das Mikrofon in die Hand. Die isländische Sängerin macht modernen Jazz und bringt so ein eher seltener vertretenes Genre ins Spiel. Neben der neuen Saison ist der 16. April auch das Startschuss-Datum für die Spielmodi Pro-Schlagzeug und Pro-Mikrofon bei der ihr weitere eurer Plastikinstrumente in Fortnite Festival verwenden könnt.
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